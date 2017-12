Dacă din alte puncte de vedere România este privită cu suspiciune, cu teamă sau chiar cu amuzament, atunci cînd vine vorba despre performanţe şcolare, Occidentul ne respectă. Cei care au reuşit să facă acest lucru nu sînt însă guvernanţii, care încă se mai ceartă atunci cînd vine vorba de reforma şcolară, ci elevii care ne reprezintă la competiţiile internaţionale şi fac cunoscută lumii o altă faţă a României. Este şi cazul Luizei Paşca, de 19 ani, absolventă a Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrîn” (CNMB) Constanţa, promoţia 2009. Ea a reprezentat România la cea de-a 17-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Filosofie, care s-a desfăşurat în perioada 22 - 26 mai, la Helsinki, Finlanda. Şi, pentru că aşa sînt obişnuiţi elevii mircişti, dar nu numai, s-a întors şi cu o medalie, ocupînd locul al treilea. „Nu sînt o veterană a olimpiadelor. Am început să particip în clasa a VII-a, cînd am obţinut menţiune la Olimpiada Naţională de Matematică. În clasa a VIII-a, am participat la Olimpiada Naţională de Istorie, unde am obţinut tot menţiune, iar în clasa a IX-a am participat la faza locală a Olimpiadei de Istorie, dar nu m-am calificat mai departe”, povesteşte Luiza. Pentru Olimpiada de Filosofie a început să se pregătească din februarie 2009. A cîştigat premiul întîi la faza locală, iar la faza naţională a cîştigat premiul II, calificîndu-se pentru faza internaţională. „Pînă în februarie nu am avut contact cu filosofia. M-am înscris pentru că simţeam nevoie să ies din rutină. Mă bucur că am făcut acest lucru, pentru că, în filosofie, am descoperit ceva care mi se potriveşte 100%”, a declarat Luiza. Pentru competiţie, Luiza se pregătea de trei ori pe săptămînă, fiecare şedinţă durînd trei ore. Ea a fost pregătită de profesorul Maria Wild, cadru didactic al CNMB.

Proaspătă studentă a Universităţii Politehnice din Bucureşti

Împreună cu Luiza, din echipa României a mai făcut parte şi Dan Alexandru Mândru, eleva mircistă fiind însă singura care a ajuns pe podium. Concursul din acest an a reunit 52 de participanţi din 22 de state. Performanţele Luizei nu se opresc însă aici. În toţi cei patru ani de liceu, ea a avut numai medii de zece. „A absolvit liceul cu zece, ceea ce înseamnă că, în toţi cei patru ani a avut media generală zece. Este unul dintre absolvenţii cu care ne mîndrim”, a declarat directorul CNMB, prof. Vasile Nicoară. De asemenea, Luiza a făcut parte din echipa care, în 2008, a cîştigat locul trei la faza europeană organizată de NASA Houston. Cu toate acestea, fosta elevă a CNMB nu şi-a neglijat viaţa socială: iese cu prietenii, se plimbă şi se joacă la calculator, jocurile preferate fiind cele de quest-adventure. Cel mai mult îi place, însă, să cînte. A fost în corul liceului în toţi cei patru ani şi a participat chiar şi la Festivalul Coral European Europeada, în anii 2007 şi 2008. „Ascult muzică şi încep să fredonez la început. După aceea încep să cînt şi o ţin aşa ceva timp. Îmi place foarte mult. În rest, fac tot ceea ce face un adolescent de vîrsta mea”, mai povesteşte Luiza. În ceea ce priveşte viitorul, a fost admisă Universitatea din Bucureşti, secţia Automatizare. Nu a ales o facultate de filosofie pentru că, în acest moment, specializarea respectivă nu-i oferă un viitor sigur. Este decisă însă ca, pe viitor, să urmeze fie un master în Filosofie, fie chiar o facultate. „În România, acum, cu filosofia poţi ajunge doar profesor, alte opţiuni nu mai ai. Mi-ar plăcea să urmez o facultate de profil în Anglia sau în Germania, unde această disciplină chiar este căutată şi este aplicată în mai multe domenii. Pînă atunci, voi termina Politehnica. Să nu se înţeleagă greşit, îmi place foarte mult şi aici, tocmai de aceea am ales această universitate. Mulţi vor să intre la Automatizare pentru că au impresia că se face mai multă informatică şi renunţă cînd văd că principalele materii sînt matematica şi fizica. Mie tocmai de asta îmi place”, a adăugat absolventa mircistă.