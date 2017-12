“Nu sînt un fan al impozitului forfetar, dar e precondiţie obligatorie în relaţia cu FMI”

Liderul PSD Mircea Geoană a declarat, ieri, că nu este un “fan” al impozitului forfetar aplicat agenţilor economici, care reprezintă o “precondiţie obligatorie” în acordul cu Fondul Monetar Internaţional (FMI), însă social-democraţii nu vor vota pentru moţiunea de cenzură anunţată de liderul PNL, Crin Antonescu. Întrebat ce poziţie va adopta PSD faţă de moţiunea de cenzură pe care liderul liberalilor a anunţat că o va iniţia împotriva măsurii impunerii impozitului forfetar, Geoană a spus: “Este dreptul opoziţiei de a depune moţiuni simple sau de cenzură şi obligaţia majorităţii să le respingă”. El a ţinut să-i răspundă şi lui Crin Antonescu, care i-a acuzat pe social-democraţi de “joc dublu”, întrucît, pe de-o parte, critică impozitul forfetar, dar pe de altă parte, vor vota împotriva moţiunii de cenzură, afirmînd că, înainte de a vorbi, ar trebui să se uite în “propria ogradă”: “Cred că, înainte de a se lansa în astfel de afirmaţii, chiar dacă nu a fost în mod direct implicat în conducerea Guvernului, liderii PNL ar trebui să se gîndească puţin la ceea ce au făcut greşit în perioada guvernării lor. Îi rog să se uite în ograda proprie înainte de a vorbi de actuala guvernare”. Geoană a susţinut că o consecinţă a “proastei guvernări” din ultimii patru ani este reprezentată şi de condiţiile impuse de FMI la semnarea acordului de creditare a României: “Regret că nu a existat în cei patru ani de guvernare precedentă mult mai multă prudenţă economică şi fiscală. Mă uitam ieri la cazul Poloniei, care a reuşit să obţină o linie flexibilă de credit din partea FMI, de 20 miliarde euro, fără să aibă un acord stand-by, aşa cum România a fost obligată să-l aibă. Şi acest lucru este legat de proasta guvernare şi maniera defectuoasă în care au fost gestionate finanţele publice în ultimii patru ani”. Potrivit acestuia, fără un “eşec” al guvernării de dreapta, ar fi fost mai mulţi bani în an de criză economică pentru investiţii: “Dacă am fi avut finanţe publice mai sănătoase şi deficite în limite controlabile şi nu am fi avut eşecul politicii de dreapta a Guvernului Tăriceanu I şi II, astăzi, România ar fi fost în situaţia de a avea mai mulţi bani pentru investiţii, să aibă mai puţine dificultăţi cu privire la restrîngerea de cheltuieli şi dau exemplul ţărilor care au avut o guvernare mai solidă şi care chiar în condiţiile de criză economică au acces la resursele internaţionale fără să aibă restrîngerile pe care România le are”.