Peste 2.000 de manifestanţi, dintre care unii în uniforme, au participat sîmbătă, în Piaţa Constituţiei din Bucureşti, la un miting de protest organizat de sindicatele Pro Lex şi Forţa Legii, care întrunesc membri din Ministerul Internelor şi administraţia locală. Sindicaliştii, veniţi din mai multe judeţe, au înfruntat ploaia şi au protestat timp de două ore în faţa Palatului Parlamentului, solicitînd creşteri salariale de 30%, acoperirea deficitului de personal din Poliţia Română, modificarea Statutului Poliţiştilor în sensul acordării anumitor drepturi, statut special pentru poliţiştii comunitari, precum şi acordarea unui spor de hrană şi de dispozitiv acestei categorii de personal. Protestatarii au scandat lozinci împotriva Guvernului şi a ministrului Internelor şi Reformei Administrative, Cristian David, pe care l-au acuzat că refuză dialogul. Cei 500 de poliţişti prezenţi la miting au protestat îmbrăcaţi în uniforme, unii dintre ei purtînd şi veste reflectorizante. Pe pancartele acestora se putea citi: „Domnule ministru Cristian David, dacă eraţi manager bun, nu eram în stradă acum”, „Salarii indecente = corupţie. Opriţi-o!”, „Nu sîntem mafioţi, sîntem conduşi de mafioţi!”. Sindicaliştii au criticat şi politica de achiziţii publice din MIRA, procedurile de avansare, precum şi practica reîncadrării unor pensionari. Preşedintele Pro Lex, Vasile Lincu, a menţionat că protestul din faţa Parlamentului s-a adresat nu atît actualului Guvern, ci în special viitorului executiv care urmează să fie format în urma alegerilor parlamentare din 30 noiembrie. „Poliţiştii au ieşit a doua oară în stradă anul acesta, pentru aceleaşi revendicări! Nu mai sperăm să facă ministrul într-o săptămînă ceea ce n-a făcut doi ani, dar am protestat faţă de lipsa lui de reacţie. Practic n-a vrut să cunoască adevăratele probleme ale poliţiştilor. Mesajele noastre sperăm să fie ascultate de viitoarea guvernare căreia ar trebui să-i pese de siguranţa cetăţenilor şi de forţele de ordine publică din România. În MIRA sînt peste 10.000 de posturi vacante, numai în IGPR mai trebuie angajaţi aproape 6.000 de poliţişti”, a declarat reprezentantul Pro Lex. El a precizat că sindicatul nu va demara acţiuni care să pericliteze desfăşurarea alegerilor parlamentare: „Noi nu sîntem interesaţi de proteste pentru boicotarea sau amînarea alegerilor pentru că noi vedem în alegeri chiar ieşirea din criză”. Liderul uniunii sindicale din administraţia locală, Forţa Legii, Ringo Dămureanu, a declarat cu acest prilej: „Noi am vrut să-i adresăm un „La revedere!” actualului Guvern, care a încheiat un mandat fără niciun fel de rezultate pentru oameni, şi să atragem atenţia clasei politice şi viitorului Guvern că problemele sînt reale. Noi nu vom veni cu manifestaţii la o lună după instalarea unui nou Guvern, pentru că nu am da dovadă de decenţă. La miting au fost prezenţi şi reprezentanţii conducerii confederaţiei Meridian, la care sînt afiliate cele două organizaţii sindicale. Preşedintele Meridian, Ion Popescu, a explicat: „Mitingul a fost programat mai demult. Noi am dorit să convingem MIRA să poarte discuţii cu Pro Lex. Aceşti oameni au fost aduşi aici de lipsa de receptivitate a ministerului”. Menţionăm că în Constanţa fucţionează o organizaţie în curs de dezvoltare a Pro Lex-ului, care numără 200 de membri.