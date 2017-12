Nu știi ce carieră ți s-ar potrivi? Iată cum îți vin în ajutor câțiva elevi!

Elevii de liceu care nu știu pentru ce carieră să opteze și la ce să se aștepte de la industriile în care visează să intre au șansa să participe la o întâlnire de orientare profesională la hotelul Ibis din Constanța. Evenimentul ”Get to know your future” va avea loc sâmbătă, 19 martie, între orele 15.00 - 19.00, unde vor participa specialiști din arhitectură, drept, medicină, învățământ, navigație, psihologie, design, turism, care să le vorbească tinerilor. Proiectul de orientare profesională este organizat de câțiva tineri care fac parte din ONG-ul Interact Pontus Euxinus. ”Va fi o dezbatere, o întâlnire interactivă, în care tinerii vor putea pune întrebări pe toată perioada discuțiilor. La eveniment pot participa toți elevii din județ care doresc să afle mai multe despre diferite cariere - provocări, avantaje, dezavantaje - direct de la cei care lucrează deja în domeniu”, a povestit președintele Interact Pontus Euxinus, Mihai Popa. Programul în săli pentru evenimentul ”Get to know your future” este următorul:

Sala 1:

15.00 - 16.00 - Arhitectură: Andrei Beșcucă

16.00 - 17.00 - Design: Arteon Studio

17.00 - 18.00 - Medicină: Edis Mustafa

18.00 - 19.00 - Drept: Radu Popescu

Sala 2:

15.00 - 16.00 - Psihologie: Elena Popescu

16.00 - 17.00 - Turism

17.00 - 18.00 - Învățământ: Alina Nedelcu

18.00 - 19.00 - Navigație: Costel Stanca