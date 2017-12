„Nu ştiu de capul cui ia Funeriu unele decizii…”

Deputatul PD-L Cătălin Croitoru a declarat că ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, nu răspunde la telefon, dar că în momentul în care va avea probleme şi nu va reuşi să comunice cu acesta, îl va invita la Comisia pentru învăţământ pentru răspunde la întrebări. Croitoru s-a arătat nemulţumit de faptul că cineva \"a scos din buzunar\", într-o ordonanţă guvernamentală care prevede disponibilizări în sistemul bugetar, o cifră de 15.000 de disponibilizări în ce priveşte cadrele didactice din preuniversitar. \"Toată lumea este de acord să sistemul trebuie curăţat de un anumit balast, că este nevoie de reorganizare, dar de aici până a lansa din start o cifră, 15.000, pe ce bază?\", a întrebat retoric fostul sindicalist. Întrebat de ce nu a discutat cu colegul său, ministrul Daniel Funeriu, pe aceste teme, Croitoru a răspuns evaziv că nu doreşte să comenteze \"chestia asta cu răspunsul la telefon\". \"Nu răspunde la telefon. Nu ştiu de capul cui face (e vorba de decizia privind disponibilizările, n.r.), este problema domniei sale. Eu în momentul în care am probleme şi dacă nu reuşesc să comunic o să-l invit pe domnul Funeriu la Comisia de învăţământ să-i punem întrebări şi se ne răspundă\", a spus Croitoru. De altfel, democrat-liberalul a arătat că are o mare nemulţumire legată de modul cum se comasează, în judeţe, unele şcoli. \"Venindu-mi sesizări din ţară vizavi de modul cum se comasează şcoli într-un mod foarte ciudat constat, pentru că am documente din mai multe judeţe, se întâmplă o chestie ciuudat de similară, şcoli în care până de curând s-au băgat miliarde pentru a fi refăcute se desfiinţează şi elevii sunt duşi într-o altă şcoală care eventual are veceul în curte. De ce? Aici ceva nu este în regulă şi nu seamănă deloc cu interesul pentru calitatea şcolii\", a spus vicepreşedintele Comisiei de învăţământ din Camera Deputaţilor. Croitoru şi-a exprimat nemulţumirea faţă de mai multe demersuri ale Guvernului şi ale Ministerului Educaţiei în ce priveşte sistemul de educaţie. \"Din păcate, în învăţământ s-a ajuns la o situaţie extrem de gravă din cauza unui lanţ de erori în ce priveşte actele normative, mai ales cele legate de salarizare, ordonanţe după ordonanţe, legi, ordonanţe care aborgă legi, Curtea Constituţională care vine şi ea şi declară neconstituţionale unele dintre aceste acte normative şi peste toate astea acţiunile absolut justificate ale organismelor sindicale care au deschis procese în interesul salariaţilor pe care îi reprezintă şi în foarte multe situaţii au câştigat\", a arătat fostul lider sindical. Deputatul PD-L a explicat că există situaţii în care unele cadre didactice şi-au câştigat în instanţă majorări salariale în baza legii 221, care viza majorarea cu aproximativ 37% a salariilor, astfel că au fost prinşi, la aplicare legii unitare de salarizare, cu salariile majorate în baza hotărârilor judecătoreşti. \"În acest fel, salariul calculat pe noua lege de la 1 ianuarie 2010 a fost considerabil mai mare, ceea ce nu era prevăzut în bugetul făcut de Guvern pentru anul acesta. Banii nu mai ajung, numai că legea este lege şi, dacă cineva nu a luat în calcul că se poate întâmpla ca legea totuşi să se aplice în România, a greşit\", a spus democrat-liberalul. În context, Croitoru a constatat şi o situaţie foarte gravă în ce priveşte mersul justiţiei, sunt judeţe în care profesorii au câştigat în instanţă drepturile respective şi altele în care în aceeaşi bază dascălii nu au avut câştig de cauză.

Mai mult, Croitoru a arătat că acum constată cu surprindere că se dă o Ordonanţă prin care punerea în execuţie a acestor hotărâri judecătoreşti prin care s-au câştigat bani suplimentari să fie temporizată pe trei ani. \"Pentru Guvern asta e o soluţie la disperare dar nu ştiu dacă este cea mai fericită soluţie, pe drept principiu şi lege este un abuz\", a subliniat Cătălin Croitoru.

În ce priveşte protestele anunţate de dascăli în această perioadă, Croitoru a apreciat că \"reacţia profesorilor este absolut justificată\". \"În contextul în care din cauza crizei se iau tot felul de măsuri de austeritate orice grevă este îndreptăţită, acum nu ştiu dacă rezultatele vor duce la o situaţie favorabilă\", este de părere Croitoru, în ce priveşte protestele cadrelor didactice vizazi de drepturile băneşti. Croitoru a constatat de altfel că aplicarea legii unitare de salarizare e proastă, pentru că legea nu prevede scăderea veniturilor bugetarilor.