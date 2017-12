Nu sunt probleme financiare la Programul de Transplat!

În informării din media potrivit căreia „Nu mai sunt bani de transplanturi”, specialiştii Ministerului Sănătăţii (MS) fac o serie de precizări. Astfel, Conform Ordonanţei 79/2004, Agenţia Naţională de Transplant (ANT) este o instituţie care are atribuţii în coordonarea activităţii de transplant de organe, ţesuturi sau celule de origine umană, ci nu este o instituţie finanţată pentru prelevarea organelor. Acest lucru se realizează de către unităţile sanitare care implementează Programul Naţional de Transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, fapt prevăzut în Ordinul MS nr. 422/2013”, potrivit MS. În consecinţă, afirmaţia potrivit căreia „ANT a rămas fără fonduri” este incorectă. MS mai precizează că bugetul alocat pentru implementarea Programului Naţional de Transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană este în acest an de 41.897 mii lei. Pe parcursul anului, fondurile pot fi redistribuite între centrele de transplant în funcţie de numărul de proceduri efectuate. „Dacă va fi nevoie, aşa cum a declarat ministrul Eugen Nicolăescu, conducerea MS va suplimenta fondurile pentru implementarea Programului Naţional de Transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, din fondurile proprii ale MS (ex. taxa de viciu).