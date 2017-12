„Nu suntem adepţii societăţii de consum!”

Cel de-al treilea material de studio al grupului Byron, „Perfect”, a fost prezentat publicului constănţean, la finele săptămânii trecute, prin două reprezentaţii live: una unplugged, după-amiaza, la ceainăria librăriei Cărtureşti din incinta City Park Mall, iar cealaltă susţinută noaptea, în clubul Pulse. Ambele concerte s-au bucurat de o reacţie entuziastă din partea publicului de la malul mării, care a profitat de prezenţa formaţiei pentru a lua autografe pe albumul promovat. Cu acest prilej, am discutat cu chitaristul trupei, Costin Oprea, despre liniile care conturează stilul Byron, o trupă de succes, care, însă, abordează o muzică „de bun-simţ”.

Reporter (Rep.): Cum s-a născut „Perfectul”?

Costin Oprea (C.O.): Ultimul nostru disc, cu cover-uri după trupe româneşti, cuprinde atât hituri, cât şi piese mai puţin cunoscute, într-o abordare proprie Byron. Ne-am impus stilul personal pe aceste piese. Totul a pornit de la un pariu între managerul nostru, Codruţ Dumitrescu şi Dan Byron, care, când au înfiinţat trupa, au spus, la mişto: „Băi, al treilea album va fi în română!”. Şi este frumos că tocmai asta s-a întâmplat. După lansarea albumului, ne concentrăm pe acest turneu de promovare, timp de vreo trei luni. Vedem care sunt reacţiile spectatorilor, iar până în prezent, pot spune că sunt foarte bune. Ca şi la lansarea din Bucureşti, a venit un public numeros şi bun, care a răspuns pozitiv la tot ce am propus. Avem şi un proiect, un DVD pe care vrem să-l scoatem, filmat la Salina Turda, la 100 de metri sub pământ. Realitatea de acolo e impresionantă, senzaţiile pe care le ai acolo sunt uimitoare, e un loc unic în Europa.

Rep.: Cântaţi în engleză pentru a pătrunde pe scenele din străinătate?

C.O.: Este şi acesta un motiv. Însă Dan Byron crede că limba engleză şi melodicitatea pieselor merg cumva în tandem.

Rep.: Cum vă puteţi prezenta stilul?

C.O.: E un stil unic, nu suntem „la modă”. Avem influenţe din foarte multe genuri: jazz, punk, blues, rock alternativ sau trip hop. În ceea ce priveşte textele, după cum sunt scrise, este un fel de revoltă socială împotriva direcţiei deloc OK spre care se îndreaptă omenirea. Ne referim şi la valorile adevărate, care nu mai sunt preţuite în prezent. Nu suntem deloc adepţii societăţii de consum. Noi apreciem un stil de viaţă bazat pe libertate, relaxare, muzică bună. Părerea noastră este că un om care munceşte zece ore zilnic, după care lâncezeşte la telenovele, nu este deloc OK. Pe parte de muzică, aducem un… bun-simţ, eu aşa îl văd cumva. Nu e foarte rock albumul, intră mai mult în categoria soft, însă e foarte îngrijit şi fiecare sunet e ales cu atenţie.

Rep.: Cum aţi simţit publicul constănţean?

C.O.: Este un public excelent. Nu am venit des aici şi nu mă aşteptam să găsim un feed-back atât de bun: să vină atâta lume şi să ne ştie piesele. Vom reveni cu plăcere, iar în vară, vom ajunge în Vama Veche. Unii dintre noi au o relaţie personală cu Vama, prin prisma filozofiei de viaţă, nu neapărat cu ce se întâmplă acum, ci cu ce era înainte acolo.