Nu suntem gata pentru euro şi nici euro nu-i gata pentru noi

România are nevoie de o creştere economică mai mare cu două puncte procentuale faţă de cea din zona euro pentru a putea să adopte moneda unică europeană într-un orizont de timp de zece ani, apreciază preşedintele Consiliului Fiscal, Ionuţ Dumitru. „Avem nevoie de o creştere de 3 - 4% pe an astfel încât, într-un timp rezonabil, să ajungem la un nivel satisfăcător de convergenţă. Dacă stagnăm, adică economia rămâne la un avans de circa 2%, iar în zona euro merge la fel, cred că discuţia este închisă“, punctează Dumitru. El aminteşte că România este obligată, prin statutul de membru al Uniunii Europene, să adopte euro, însă nu are un termen fix stabilit. Este decizia fiecărui stat şi depinde de îndeplinirea mai multor criterii: „Încă nu îndeplinim toate condiţiile. Zona care este cea mai dificilă pentru noi este cea de convergenţă reală, unde avem încă de făcut progrese foarte mari pentru a ne apropia de ceea ce înseamnă standardele zonei euro. PIB-ul nostru pe locuitor este abia la 45% din media UE. Dacă ne uităm la experienţa ţărilor care au intrat în valurile anterioare, cea mai săracă a fost Letonia, intrată în zona euro în 2014, dar care are totuşi un PIB pe locuitor undeva pe la 62% din media comunitară“. Autorităţile din România nu au, în prezent, o ţintă clar stabilită pentru aderarea la zona euro.