Nu suntem în stare nici să cheltuim banii altora

12:44:02 / 16 Iunie 2015

justitie lenta???

Deci, daca am inteles bine, licitatia a fost contestata imediat dupa ce a avut loc, adica decembrie-ianuarie! Si, de atunci, "litigiul nu a fost rezolvat nici pana acum"! Dar cat timp ii trebuie in puii mei justitiei ca sa determine daca o licitatie de atribuire a unei lucrari a fost sau nu organizata corect, caci in principiu asta trebuie determinat! Poate ar trebui sesizat Ministerul justitiei despre acest caz, caci 5 milioane de euro nu-s de colo!!!