„Nu suntem vaci de muls pentru asigurători!“

VALEA! Confederația Transportatorilor (COTAR) invită asigurătorii să părăsească România, dacă nu pot supraviețui fără profit de peste 300% - „Românii nu sunt vaci de muls! Ținem să le atragem atenția multinaționalelor că motivarea ingineriilor financiare sprijinite de ASF este penibilă. Vor da faliment dacă nu ne ard la buzunar?“. COTAR cere jucătorilor din segmentul RCA să înceteze presiunile asupra populației, majorările absolut aberante ale tarifelor polițelor obligatorii și dezinformarea - „Din cele mai recente declarații ale reprezentanților Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare (UNSAR) reiese, în mod fals, că tarifele RCA vor crește nejustificat pentru toți șoferii, din vina transportatorilor, care au cerut înghețarea timp de șase luni. Să nu uităm, însă, că arbitrul ASF se finanțează procentual din încasările asigurătorilor și, drept urmare, nu-și va aproba niciodată o scădere a profitului“. Ideea de bază a COTAR este că nimeni nu-i obligă pe jucători să stea pe acest teren. Dacă piața autohtonă nu le este favorabilă, sunt liberi să plece. Transportatorii remarcă și că Mișu Negrițoiu a rămas în fruntea ASF, semn că încercările de a-l demite n-au fost decât teatru electoral. „Pe corupția generalizată din sistem se bazează tupeul multinaționalelor din asigurări. După alegerile din 11 decembrie, vom începe o campanie pentru micșorarea suplimentară a tarifelor RCA, încă prea mari (dacă e să ne bazăm pe calculele prezentate de raportul de audit Milliman)“, a declarat, pentru „Telegraf“, președintele COTAR, Vasile Ștefănescu. El a reamintit că, în 2013 - 2015, diferența dintre totalul încasărilor RCA și plata efectivă a daunelor este de aproape 700 milioane lei, bani care-au rămas în conturile asigurătorilor.

MAREA ÎNGHEȚARE Reamintim că la 18 noiembrie intră în vigoare HG care stabilește tarifele maxime la RCA. Dacă transportatorii au obținut o reducere substanțială a poliței (7.534 lei pentru autocamioanele de peste 16 tone), românii obișnuiți au tras paiul scurt. Tinerii sub 25 de ani, spre exemplu, vor plăti și 3.000+ lei pentru o poliță obligatorie, chiar dacă nu au avut niciun accident în trafic. E vorba însă de mașini cu motoare de peste 2,5 litri. Odată cu creșterea vârstei, tariful scade - 1.796 lei pentru categoria 31 - 40 ani. Pe de altă parte, la mașinile cu motoare sub 1,2 litri, șoferii cu vârste sub 25 de ani vor achita 985 lei, iar cei de 31 - 40 ani, 610 lei. Cei din categoria 41 - 50 ani vor achita 617 lei pentru RCA, iar cei de peste 60 ani, cel mult 541 lei. În funcție de regiune, noile tarife standard sunt mai mici sau mai mari decât înainte, avantajați fiind - culmea - șoferii din zonele aglomerate, cu daune frecvente.