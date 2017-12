„Nu sunteţi pregătiţi pentru zona euro!”

PAŞI MICI, DAR SIGURI. România nu va adera la zona euro în 2015, ci va trebui să mai aştepte un an sau doi, pentru a asigura un cadru economic şi financiar sănătos şi a nu repeta cazul Greciei, a declarat ieri analistul economic Nouriel Roubini, celebru pentru previziunile sale exacte legate de evoluţia crizei financiare. „Nu cred că sunteţi pregătiţi pentru zona euro şi consider că este mai bine să aşteptaţi un an sau doi, pentru a fi gata. Măsurile luate în vederea adoptării euro sunt oricum binevenite”, a spus Roubini, adăugând că o posibilă aderare în 2015 ar pune presiune asupra politicienilor să continue reformele şi să adopte măsuri accelerate de austeritate. „Este mai bine ca lucrurile să fie parcurse cu paşi mici, dar siguri”, a mai spus Roubini, amintind că există ţări europene care nu s-au alăturat zonei euro şi care s-au descurcat foarte bine. Şi consilierul guvernatorului Băncii Naţionale a României (BNR), Adrian Vasilescu, crede că „suntem admirabili de nepregătiţi pentru aderarea la euro”, însă consideră că amânarea nu este o rezolvare. „În zona euro se intră cu bilet, însă noi doar ne-am manifestat intenţia de a cumpăra unul”, a spus oficialul BNR.

MAJORAREA DOBÂNZII-CHEIE AR TĂIA ARIPILE ECONOMIEI. Referitor la situaţia actuală a economiei, Nouriel Roubini a declarat că politica monetară a băncii centrale, prin care dobânda-cheie este menţinută la acelaşi nivel, este una corectă. „O majorare a dobânzii de referinţă ar tăia aripile redresării economice, iar fluctuaţiile prea mari pot influenţa fluxul de capital străin, cursul de schimb şi exporturile. În plus, ar creşte presiunile inflaţioniste. Inflaţia din România este atât de ridicată pentru că mai mult de jumătate din coşul de consum este reprezentat de energie şi alimente, astfel încât orice creştere a preţurilor, la nivel internaţional, are efecte imediate asupra ratei inflaţiei”, a declarat Roubini, precizând că, în regiunea est-europeană, creşterea economică nu poate fi decât modestă, în lipsa reformelor şi condiţiilor fiscale relaxate.