Nu tot ce hăhăie se mănâncă!

Traian Băsescu a reînviat spiritul prăfuit al muncii patriotice de tip mocca (după ciocolata cu acelaşi nume). Urale de la cei din localitatea Urlaţi. Trăiască şi înflorească! Ca pe vremea brigăzilor muncitoreşti de tineret, fiecare cetăţean al patriei, mai puţin pricopsiţii din preajma prezidentului şi cei care au luat credite pe sprânceană de peste 3 milioane de euro, a fost dotat cu o sculă de nădejde. Prin devotamentul neprecupeţit al preşedintelui, poporul, ăla pe care îl invocă domnia sa cu prilejul unor cuvântări de uz intern, a fost adus în sapă de lemn. Practic, fiecare român are sapa lui de lemn, frumos rânduită, cu etichetă şi franjuri dintr-un rest de cravată de pionier trecută prin inel. Ta-ra-ta-ta/ Goarnele au sunat… Fiind un preşedinte jucător, e drept, mereu în afara jocului şi cu steagul ridicat, ăla de la margine, domnul Băsescu ne joacă pe genunchii săi cei moi, trecându-ne de la un slogan personal la altul. Sigur, nu era necesar să punctez eu toate aceste precizări… Se vede de la o poştă că, în ciuda promisiunilor făcute pe parcursul primului mandat petrecut la Cotroceni, nu trăim deloc bine! Ce contează, Băsescu boxează! Când cu bugetarii, exterminaţi de foame la podea, după regula celor trei poloage, căutaţi rima, când cu pensionarii, vai de mama lor! Pe nesimţite, caracteristică de bază a pedeliştilor fruntaşi în înfometarea populaţiei credule, care mai crede şi acum că tot ce hăhăie se mănâncă, am trecut la sapa de lemn. Ţara, în ansamblul ei, cu bocanci şi căciulă cu urechi clăpăuge, a ajuns în sapă de lemn. Ca să fim cât se poate de exacţi, în noul prototip de sapă de lemn. Etapa în care ne aflăm reprezintă începutul unei noi ere în materie de trai bun şi îndestulat. Noua sapă de lemn este dotată, conform aberaţiilor izvorâte din gândirea comună, precum baia orăşenească, a domnilor guvernanţi. Are schimbător de viteză pentru 24 la sută TVA, care nu poluează, dar sărăceşte. Pentru bugetarii cu salariul redus cu 25 la sută, una din categoriile sociale vitregite, au proiectat o fereastră pentru aruncatul individual în gol. De fapt, fără nicio legătură cu fotbalul, întreaga Românie a fost azvârlită în golul lui Bălălău! Noua sapă de lemn mai este prevăzută cu o sală în care vor fi proiectate filme documentare despre preţurile de altădată la alimentele de bază. Unii vor râde copios, până când vor fi loviţi de dambla, după ce vor constata că, în anii puterii populare, mâncarea era mai ieftină decât actuala sapă de lemn! Pe acelaşi subiect, printr-o ordonanţă de urgenţă, ca expresie a unei largi democraţii, sunt aprobate cetăţenilor noi libertăţi de exprimare. În principal, este vorba despre libera salivare, cunoscut fiind faptul că, în urma scumpirilor delirante, foarte puţini dintre noi vor mai avea parte de o masă copioasă. Fiind multifuncţională, sapa de lemn în doi poate fi folosită şi pe post de picioroange de către miniştrii trimişi, după modelul viţelului ajuns la poarta nouă, să rezolve deranjul produs de noul val de inundaţii. Privită de sus, de la nivelul canapelei domnului Boc, care chiar crede că tot ce hăhăie se mănâncă, România pare a fi o ţară pe picioroange. În realitate, este beteagă şi tumefiată de minciunile celor care, anul trecut, aruncau în sobă zvonurile despre izbucnirea crizei, fluturându-ne prin faţă coşul zilnic cu sloganul “Să trăiţi bine”. Au jucat, cu o oarecare nemernicie, această parodie, în care sapa de lemn nici măcar nu este menţionată, până au câştigat alegerile… După care, revenind cu picioarele pe pământ, ne-au trimis la furat, dacă mai ai ce! Să le fie învăţătură de minte tuturor celor care au crezut că tot ce hăhăie se mănâncă!