Nu trăim şi nici nu vom trăi bine

I-am păcălit cât am putut pe străini cu evoluţia spectacu-subunitară a economiei noastre (n.r. - plus 0,6%, în caz că aţi uitat), dar, în cele din urmă, s-au prins şi ei că realitatea bate statistica. Astfel, percepţia analiştilor financiari privind evoluţia României în următoarele şase luni a înregistrat cea mai puternică înrăutăţire din Europa Centrală şi de Est, potrivit celui mai recent sondaj al institutului austriac ZEW. Indicele de ţară a scăzut cu circa 50%, până la 25,8 puncte. Astfel, am pierdut singurul loc întâi „de bine” din istoria recentă, acela al aşteptărilor pentru Revelionul 2011 - 2012. Ba mai rău, am fost depăşiţi de Ungaria, al cărei indice a avut un declin de numai 11,1 puncte, până la 34,4. În funcţie de starea actuală a economiei, ne menţinem cu seriozitate pe penultimul loc din regiune, înaintea Ungariei. Şi perspectivele evoluţiei leului faţă de euro s-au înrăutăţit, indicatorul ZEW scăzând de cu 11,4 puncte, la 20. Doar bursa o duce, de fapt, o va duce mai bine, în următoarele şase luni, estimările pentru indicele BET, care include cele mai lichide zece acţiuni de pe bursă, înregistrând o creştere de 14,3 puncte, la 40,8. Astfel, piaţa de capital din România este pe locul trei în regiune, după cele din Ungaria şi Polonia.