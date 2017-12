Protestul de ieri al celor aprox. 200 de salariaţi ai Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Mangalia a fost unul hotărât, oamenii cerând, fără ezitare: „NU desfiinţării Sanatoriului”. Împotriva propunerii Ministerului Sănătăţii (MS) potrivit căreia unitatea să treacă în subordinea Sanatoriului din Techirghiol sunt şi reprezentanţii „Sanitas”, reprezentanţi ai Primăriei, inclusiv edilul municipiului, Claudiu Tusac, dar şi localnicii. Ei nu doresc, sub nicio formă, ca emblema Mangaliei să fie desfiinţată, fără o justificare certă. În ciuda faptului că unitatea a terminat un an greu fără nicio datorie, chiar cu un plus de câteva zeci de miliarde lei, în ciuda faptului că MS nu a alocat un leu de ani buni sanatoriului, unitatea făcând investiţii, anual, din venituri proprii, în ciuda faptului că pe rol sunt proiecte valoroase, aproape de finalitate, MS vrea... rentabilitate (!?), propunând desfiinţarea unui sanatoriu renumit şi peste graniţele ţării. Conducerea unităţii balneare, formată dintr-un director economic, unul medical şi un manager, este indignată şi, în acelaşi timp, luată prin surprindere de ceea ce a propus MS. „Ciudat este că, în luna august a anului 2010, am fost vizitaţi chiar de un consilier al MS care s-a arătat extrem de încântat de cele văzute. Atunci nu a avut ce să ne reproşeze, din contră”, a declarat managerul unităţii, Laura Condur. Nici directorul economic, Marius Ciocănel şi nici directorul medical, Ştefania Andrei, nu găsesc o explicaţie vizavi de propunerea MS. „Nu au fost luaţi în calcul indicatorii calitativi şi nici cei cantitativi. Luăm ideea desfiinţării ca pe o pedeapsă. Însă unde am greşit?”, întreabă directorul medical. La rândul său, directorul economic a demonstrat că partea financiară, care este una extrem de importantă, a fost una cu rezultate bune. „Am dat 25% din realizări la bugetul de stat. Avem în derulare proiecte pe bani europeni, proiecte care vor aduce economii importante sanatoriului”, spune, nedumerit, directorul economic. „Cu toţii ne-am luptat pentru Sanatoriu, am vrut să fie primitor, să mulţumească pe toată lumea, să avem rezultate excelente. Nimeni nu ne-a reproşat nimic”, a declarat managerul Condur. S-a lucrat intens atât pentru atragerea turiştilor din ţară, cât şi pentru atragerea turiştilor străini, apelându-se la diferite metode de mediatizare. Sunt zile când în baza de tratament sunt trataţi aprox. 450 de pacienţi, în pavilionul A aprox. 300 de pacienţi, iar în pavilionul B chiar şi 800 de pacienţi pe zi. Peste zece mii de pacienţi, printre care patru mii de pacienţi străini au trecut, numai în 2010, pragul sanatoriului. „Am fost într-o emisiune la TV Neptun pe această temă, iar toţi cei care au sunat, în direct, au avut numai cuvinte de laudă la adresa sanatoriului. Nimeni nu a reproşat nimic”, a declarat, la rândul său, liderul Sindicatului „Sanitas” Constanţa, Nicolae Manea.

„NU DECESUL SANATORIULUI!” Pentru toate aceste nedumeriri s-a decis organizarea protestului, ca un semnal de alarmă la adresa autorităţilor de la Bucureşti, care vor desfiinţarea unei unităţi cu renume. „NU decesul sanatoriului!” sau „NU facem gaură în bugetul statului!” sau „Nu vă bateţi joc de noi/Că noi v-am tratat pe voi!”, au fost doar câteva din mesajele transmise de salariaţi. Ei cred că prin reaorganizarea propusă de MS se va ajunge la disponibilizări şi chiar la reduceri salariale, deşi MS n-a făcut referire la acest lucru, cel puţin deocamdată. Primarul municipiului Mangalia nu a rămas indiferent la problemele salariaţilor, locuitori ai Mangaliei. Claudiu Tusac a promis ajutor, arătându-şi intenţia chiar să preia sanatoriul, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul Spitalului din localitate, acesta având deja rezultate remarcabile. Tusac este ferm convins că dacă Sanatoriul Balnear se va desfiinţa, va stagna dezvoltarea turismului din sudul litoralului. „Nu se poate să permitem acest lucru. Este inadmisibil, de neconceput. Sanatoriul Mangalia este una din emblemele Mangaliei”, a precizat Tusac. Chiar dacă în urmă cu un an i s-a spus, de la MS, că Sanatoriul este pe lista unităţilor de interes naţional, acum, tot MS situează Sanatoriul pe lista unităţilor de desfiinţare (!?). „Este o inconsecvenţă sau o proastă comunicare la Guvern”, este de părere primarul, care a înaintat deja o scrisoare către MS.

CRITERII CLARE. Sindicaliştii „Sanitas”, care au răspuns ajutorului cerut de către colegii de la Mangalia, aşteaptă criterii clare vizavi de decizia de desfiinţare. „Situaţia Sanatoriului Mangalia trebuie judecată separat. Trebuie să se ţină cont de adresabilitate, de rentabilitate, de datorii”, a declarat liderul „Sanitas”, Nicolae Manea. El a precizat că protestul de ieri este doar începutul şi că, dacă va fi cazul, se va merge şi la Bucureşti, la uşa autorităţilor. „Trebuie să se ia o decizie înţeleaptă, trebuie să se ia în calcul lucrul cu pacientul. Vor fi acceptate şi criticile, dar trebuie să se facă o analiză corectă”, a mai spus liderul „Sanitas”. În mulţime s-au răspândit unele „materiale” care anunţau că „PDL, UNPR şi Iorguş pregătesc un tun imobiliar Sanatoriului Mangalia, fiind preluat de către ei cu doar două miliarde lei, 150 de salariaţi vor fi daţi afară fără niciun motiv, Mangalia va rămâne fără un simbol turistic”.