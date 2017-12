Nu vă lăsaţi copiii în faţa televizorului!

Un nou avertisment serios în ceea ce priveşte cazurile de obezitate infantilă a fost făcut, zilele trecute, de către mai mulţi specialişti. Copiii care între vârsta de doi şi patru ani sunt lăsaţi de părinţii lor un număr mai mare de ore în faţa televizorului întâmpină un risc crescut de obezitate până la vârsta de 10 ani, conform unui studiu canadian publicat de BioMed Central. Realizatorii studiului au ajuns la concluzia că fiecare oră în plus petrecută în faţa televizorului, peste limita maxim admisă de două ore pe zi, poate adăuga 0,5 milimetri la circumferinţa taliei copiilor şi le reduce tonusul muscular şi abilităţile sportive. Studiul a fost realizat pe un eşantion reprezentativ de 1.314 copii cu vârsta de doi ani, până la împlinirea vârstei de 10 ani. Experţii au calculat că perioada medie pe care copiii din studiu erau lăsaţi să şi-o petreacă în faţa televizorului era de 8,8 ore pe săptămână. Această perioadă a crescut cu şase ore în următorii doi ani ai studiului, până la 14,8 ore pe săptămână, la vârsta de 4 ani şi jumătate. Aproximativ 15% dintre copiii care au participat la studiu au ajuns să se uite la televizor mai mult de 18 ore pe săptămână până la vârsta de patru ani şi şase luni. Conform studiului, cele 18 ore pe săptămână de televizor, la vârsta de patru ani şi jumătate, se vor transforma într-un surplus de 7,6 mm în jurul taliei până la vârsta de 10 ani. Pe lângă măsurarea circumferinţei taliei la aceşti copii, cercetătorii au decis să le evalueze şi tonusul muscular şi abilităţile atletice. În acest scop, copiii au fost puşi să sară de pe loc, în lungime. Cercetătorii au descoperit că fiecare oră în plus petrecută în faţa televizorului are ca efect reducerea distanţei pe care un copil o poate sări cu 0,36 centimetri. Dr Linda Pagani, de la Universitatea din Montreal, co-autor al acestui studiu, susţine că aceste concluzii reprezintă un avertisment serios în ceea ce priveşte cazurile de obezitate infantilă.