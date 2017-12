Ministrul Agriculturii (MA), Valeriu Tabără, a declarat, zilele trecute, că Guvernul are discuţii cu diverse ţări pentru valorificarea producţiei agricole din România, dar şi pentru atragerea unor investitori în agricultura din ţară. Ministrul a dat exemplul Egiptului, care “şi-a reînnodat după aproape 15 ani legăturile cu România şi cumpără, într-o primă tranşă, 60.000 de tone de grâu”. Totodată, MS îndeamnă fermierii să nu îşi vândă terenurile agricole pe care le deţin pentru că, în următorii ani, preţul acestora va creşte foarte mult, iar la unele ar putea ajunge la peste 25.000 de euro pe hectar. “În perspectivă mare şi nu foarte îndepărtată ca timp, vreau să vă spun că valoarea terenurilor agricole, că sunt productive sau neproductive, folosite sau nefolosite, va creşte foarte mult. Nu vă vindeţi terenurile!”, a declarat MA, Valeriu Tabără. Agricultorii care nu îşi întreţin terenurile şi le lasă în voia sorţii trebuie să ştie că MA are pregătit un proiect de lege care prevede sancţionarea acestora, propunerea urmând să intre în dezbatere în acest an.