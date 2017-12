“Nu voi alege niciodată între teatru şi muzică“

Deşi s-a lansat în urmă cu 20 de ani, Ileana Şipoteanu rămîne o prezenţă scenică încîntătoare, dar şi o mamă şi o soţie devotată. Despre cariera, succesul său, de ieri şi de azi, dar şi despre fiica sa, Ileana Şipoteanu a vorbit, în exclusivitate, pentru cotidianul "Telegraf".

Reporter: Ce anume v-a motivat să participaţi la Festivalul “DanS“, unde aţi şi obţinut Premiul pentru "Cea mai bună prezenţă scenică"?

Ileana Şipoteanu: Tot ceea ce ţine de omul şi artistul Dan Spătaru este extraordinar de bine primit, atît de public, cît şi de colegi. Eu am fost o mare fană a acestui mare artist, am avut ocazia şi onoarea de a fi alături de el în turnee, cînd eu aveam numai 18, 19, 20 de ani. Am avut numai de învăţat de la el. Fiecare artist, care porneşte pe drumul acesta, ar trebui să vadă măcar cîteva clipe din viaţa acestui om, şi nu numai a acestui om, ci şi a colegilor lui, care s-au lansat în urmă cu 30-40 de ani. Evident, aceştia erau şi mai bine puşi în lumină, pentru că aveau în spatele lor o industrie, oameni "grei" care se ocupau, regizori, textieri foarte buni, oameni care le spuneau în permanenţă ce să facă. De cînd artiştii sînt mai liberi, au început să se comporte altfel.

Rep.: V-aţi dorit, într-adevăr, să faceţi muzică?

I.Ş.: Nu... Eram talentată de mică, făceam legea la Rucăr, în ceea ce priveşte actoria şi cîntatul la chitară şi la muzicuţă. Ne jucam foarte mult la aceste instrumente. Însă, nicio secundă nu m-am gîndit că voi merge pe acest drum şi iată...

Rep.: Dacă ar fi să faceţi altceva decît muzică, către ce v-aţi îndrepta?

I.Ş.: Cred că m-aş face profesoară de muzică, pentru că îmi place foarte mult să lucrez cu copiii, i-am iubit dintotdeauna. Am şi eu o fetiţă care face 11 ani, Dumitrana. Îmi place comunicarea cu ei, deşi este destul de greu să lucrezi cu ei, este atît de frumos şi de simplu, în acelaşi timp.

Rep.: Ce reprezintă teatrul pentru dvs.?

I.Ş.: Am cochetat cu teatrul. De fapt, nu am cochetat, am terminat Facultatea de Artă Teatrală, filiala Constanţa, unde mentorul nostru a fost Geo Saizescu, de la care am învăţat foarte multe lucruri, foarte multe şmecherii actoriceşti. Chiar îmi place actoria, am jucat cîteva roluri interesante.

Rep.: Dacă ar trebui să alegeţi între teatru şi muzică...

I.Ş.: Eu cred că amîndouă se îmbină absolut perfect, nu trebuie ca un artist să aleagă între acestea, trebuie să le facă, obligatoriu, pe amîndouă. Nu voi alege niciodată între teatru şi muzică... Cînd un interpret de muzică uşoară apare pe scenă, trebuie să fie un pic actor, în sensul de a transmite mesajul cu mare impact către public. Atunci, nu este normal, dacă te duci şi spui un text fără interpretare... Generaţia mea - Daniel Iordăchioaie, cu care am fost colegă cinci ani la teatru, la Piteşti, Cătălin Crişan, Loredana - nu a avut prilejul, cel puţin din punctul meu de vedere, să aibă oameni care să le scoată în evidenţă calităţile. Mulţi dintre ei, acum, la 30 sau 40 de ani, chiar îşi pun în evidenţă calităţile actoriceşti. (Va urma)