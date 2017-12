“Nu voi invoca prescripţia, voi cere continuarea proceselor”

Liderul PSD Adrian Năstase scrie pe blog, într-o postare intitulată “Precizări pentru idioţi, deşi ştiu că nu folosesc la mare lucru”, că nu va invoca prescrierea faptelor în niciunul din dosarele sale, aşa cum au sugerat că va face “mai multi idioţi din ţară sau din străinătate”, şi că, dimpotrivă, va solicita continuarea proceselor, deoarece are interesul de a-şi dovedi nevinovăţia. “Spre deosebire de Traian Băsescu, care - se pare - îşi doreşte împlinirea termenului de prescripţie în dosarul Flota, eu - chiar în condiţiile împlinirii vreunui termen de prescripţie - voi cere (şi avocaţii mei au instrucţiuni clare în acest sens) continuarea proceselor, în condiţiile prevăzute de legea procesuală penală. Mă interesează să-mi dovedesc nevinovăţia, nu să mă ascund în spatele unor eventuale termene de prescripţie”, scrie Năstase. El spune că face aceste precizări “pentru că, în ultima vreme, mai multi idioţi din ţară sau din străinătate, direct sau indirect, au făcut referiri la “riscul” prescrierii faptelor pentru care am fost trimis în judecată de procurorii lui Traian Băsescu, îmi permit să fac precizările privind încadrările juridice ale faptelor pentru care am fost trimis în judecată şi termenele de prescripţie, aşa cum sunt prevăzute în dispozitiile legale”.El a făcut apoi un rezumat al stadiului dosarelor sale.