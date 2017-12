Nu vor ca CNAS să treacă la Parlament

Mai mulţi deputaţi nu vor ca Parlamentul să deţină controlul asupra Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), decizie votată săptămâna trecută de Senat. “S-a discutat despre necesitatea ca deputaţii să se mobilizeze pentru respingerea propunerii de trecere a CNAS sub control parlamentar. Coaliţia nu este de acord cu acest demers, pentru că nu este normal ca Guvernul să răspundă pentru serviciile de Sănătate, iar Parlamentul să controleze instituţia care gestionează fondurile”, a declarat deputatul minorităţilor naţionale, Ovidiu Gant. Propunerea legislativă, adoptată de Senat, presupune ca CNAS să devină instituţie publică autonomă sub control parlamentar. Aşa cum am mai precizat, reprezentanţii Parlamentului vor numi preşedintele CNAS, din rândul membrilor Consiliului de Administraţie al Casei, la propunerea comisiilor parlamentare de specialitate, pentru un mandat de şapte ani. De cealaltă parte, reprezentanţii Casei vor fi obligaţi să prezinte, anual, Parlamentului un raport de activitate.