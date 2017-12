Nu votaţi circul politic!

Doar un pas ne mai desparte de ziua în care ar trebui să schimbăm ţara în bine. Sînt tot mai mulţi cei care spun că a venit vremea să punem capăt circului politic de sub cupola portocalie. Sigur, e un record în materie de balamuc şi haos. E drept, de la revoluţie încoace, am avut parte tot timpul de spectacole gratuite de circ politic, dar niciodată nu a ţinut atît de mult! Începînd cu începutul şi sfîrşitul Alianţei DA pe targă, după ce i s-a făcut rău în stradă, au defilat prin faţa noastră o puzderie de neaveniţi, indivizi dornici de căptuială sau avizi de putere. Pînă şi corupţia, preluată de la o guvernare la alta, a decăzut într-un hal fără de hal, ajungînd la nivelul cel mai de jos cu putinţă - caltaboşi şi pălincă! Duminică, aveţi grijă să nu votaţi din nou circul ambulant! Adept al acestui gen de manifestare teribilistă în politică, preşedintele Băsescu ne-a prezentat un număr de senzaţie - prăbuşirea fondului de pensii. O nouă “exchibiţie” prezidenţială. De la numirea sa în funcţie, Traian Băsescu a încurajat reprezentaţiile de circ politic, unice în Europa, motiv pentru care sîntem atît de invidiaţi de cei care ne pun steguleţe roşii. De-a lungul mandatului său, care se încheie în 2009, an izbăvitor, nu am avut timp să ne plictisim niciodată, dar nici să ne ocupăm de lucruri serioase… Numărul de senzaţie cu prăbuşirea fondului de pensii reprezintă apogeul scenariilor de-a dreptul diabolice croite la Cotroceni. După vizionarea lui, dacă nu intervine selecţia naturală pentru cei slabi de înger, pensionarii rămîn multă vreme interzişi. Prăbuşirea fondului de pensii a avut premiera după scheciul cu lovitura de stat. Circul cuprinde numeroase demonstraţii unice. În cei patru ani de mascaradă politică, au ieşit în evidenţă, ca şi acum, la final de mandate, cei doi mari actori ai politichiei noastre - prezidentul “rade tot” şi premierul “contrasens”. Fiecare în parte s-a străduit să-i întoarcă vorba celuilalt după schema cu “mama dumneavoastră”. În felul acesta, nu s-a ajuns niciodată la consens, record absolut în materie, ceea ce ne permite să ne plasăm cu mult deasupra ţărilor bananiere şi cu papagali frumos coloraţi. Nu votaţi circul politic! Cu siguranţă, v-aţi săturat de farsele portocalii şi de inepţiile actualilor guvernanţi. Ne-am pricopsit cu un procuror general care aruncă bine la coşul susţinut de proptelele de metal de la Cotroceni. La Externe, din cîte îmi amintesc, am avut un ministru furnizor de gafe. În ciuda eforturilor pe care le-a depus, cu transpiraţia de rigoare, nu a reuşit să-l întreacă, în materie de gafe monumentale, pe Băsescu! Cînd cu Palestina, cînd cu lacul rusesc! Nici preferata sa în materie de combinaţii politice, doamna Elena Udrea, nu a reuşit să-l doboare! Şi nu se poate spune că nu s-a străduit din răsputeri. L-a retrogradat pe regele Norvegiei la funcţia de preşedinte. Pe Moghioroş era să-l facă haiduc, dar a pierdut recuzita. A desfiinţat PD-L Constanţa cu mopul… Degeaba, tot Băsescu e primul în materie de lovituri de stat şi de caterinci cu apocalipsa care stă să înghită pensiile unor amărîţi! Nu votaţi circul politic! Altfel, vor intra din nou în scenă urmaşii celor care acum bat colegiile, de la un capăt la altul şi invers, ca să scoată iepuraşul norocos din jobenul de partid. Nu v-aţi săturat de serenadele lui Boc? De partiturile pe care le preia dumnealui, solfegiu cu solfegiu, de la Conservatorul Cotroceni? Poate vă doriţi un prim ministru în slip, care nici măcar nu ştie să facă pluta! Sau poate idealul dumneavoastră în viaţă este politicianul plîngăreţ. Dacă o să-l pună Băsescu prim ministru pe Stolo, anul viitor, e rîndul lui să dea apă la şoricei în direct. Şi o să plîngă dumnealui în hohote! Duminică, în faţa urnelor, e bine să gîndiţi de două ori. Mergeţi înainte cu circarii politici? Le mai daţi o şansă celor care tropăie de zor din picioare ca să ne vrăjească pe portativ cum că duduie economia? Nu v-aţi săturat de echipa de zgomote a guvernanţilor? Nu simţiţi un nod în gît cînd ăia de s-au păruit se pupă din nou bot în bot, doar ca să treacă puntea suspinelor? Poate că, începînd de duminică, circul politic o să intre într-o prelungită vacanţă. E timpul ca actorii care ne-au acrit viaţa să fie lăsaţi la vatră de electorat. Avem nevoie de politicieni serioşi şi capabili, pentru că ne aşteaptă un an foarte greu!