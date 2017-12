Nu vrea nimeni să fie rector la „Ovidius”?

09:40:29 / 04 Aprilie 2014

chiar asa!

Nu o sa vedeti oameni de cariera si profesionisti cinstiti in functii de conducere, in consiliile facultatiilor. Au fost decimati de epure si de clica lui de decani, care au facut politie antiumanitara cu valorile. Este ceva de nespus , de neimaginat cata ura si cata disperare exista impotriva vocilor curajoase si a oamenilor de caracter. S-a vandut tot:posturi didactice, norme duble si triple!!!!, si-au adus din afara colaboratori care impart banii cu decanii, pentru ca ei oricum nu vin la ore. Studentii au fost santajati sa scrie impotriva cadrelor didactice, sa-i reclame si asta numai in ultimii 2 ani, sub imperiul fricii si al mafiei. Curvasaria fizica si morala sunt la rang de cinste in unele facultati. IADUL ESTE PESTE NOI!