Şeful Asociaţiei pentru Drepturi Civile (ADC) Mangalia, Paul Guzu, de 32 de ani, din Mangalia, a fost condamnat, în lipsă, de autorităţile italiene, în aprilie 2007, la trei ani şi opt luni de detenţie şi la o amendă de 12.000 de euro pentru trafic de droguri. El a fost acuzat că, în 2006, a adus din Argentina în Italia aproape două kilograme de cocaină, drogul fiind ascuns în pereţii falşi ai genţii sale de voiaj. Guzu a fost depistat pe un aeroport, unde făcuse escală avionul cu care venise de la Buenos Aires. După ce l-au dat în urmărire internaţională prin Interpol, anchetatorii italieni le-au cerut colegilor români, într-un mandat de arestare europeană emis de Tribunalului din Civitavecchia, să-l găsească pe Guzu şi să-l extrădeze pentru a-şi executa pedeapsa într-o închisoare din Italia. Marţea trecută, Paul Guzu a fost ridicat de poliţiştii constănţeni şi, ulterior, arestat.

A RĂMAS CU SECHELE Prezent în faţa instanţei Curţii de Apel Constanţa, mangaliotul i-a rugat insistent pe judecători să nu-l trimită în Italia. „Nu vreau să mă întorc într-un loc în care am fost bătut cu cruzime şi umilit de gardienii italieni, şi unde nu mi s-a respectat niciun drept şi nu am fost lăsat să mă apăr. Am fost anchetat fără a beneficia de asistenţa unui avocat, fără translator, mai ales că nu ştiam limba italiană. Nu am avut ocazia să demonstrez că sunt nevinovat, că nu am introdus niciun drog în Italia. Vameşii mi-au luat bagajele, mi le-au controlat abuziv, mi-au furat bani, carduri... Când i-am acuzat am fost lovit. Am apelat la nişte ONG-uri din Italia pentru a fi eliberat din motive de sănătate”, a declarat, vineri în instanţă, Paul Guzu. El a mai spus că, în urma bătăilor încasate timp de patru luni în puşcăria italiană, a rămas cu sechele la piciorul drept, pe care nu se mai poate sprijini. Când s-a întors în ţară, Guzu a făcut plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) împotriva statului italian, în care a povestit tot calvarul îndurat în închisoarea italiană. Reclamaţia sa nu a fost încă soluţionată.

EXPERTIZĂ MEDICO-LEGALĂ În timp ce şeful ADC Mangalia încerca să-şi revină după experienţa trăită în Italia, anchetatorii italieni l-au judecat şi l-au condamnat în lipsă. „Nu am ştiut despre acest proces şi nici despre sentinţă. Dacă aş fi aflat, aş fi atacat-o şi m-aş fi apărat. Când am fost eliberat, am întrebat dacă mai este nevoie să rămân în Italia şi mi s-a răspuns că nu mai am nicio problemă la Civitavecchia”, a mai afirmat Paul Guzu. Avocatul lui, Alexandru Burcuţ, s-a opus extrădării clientului său şi a cerut instanţei constănţene să amâne luarea unei decizii. „Vă solicităm efectuarea unei expertize medico-legale, care să stabilească starea de sănătăte a lui Paul Guzu şi dacă aceasta îi permite să execute pedeapsa”, a pledat avocatul Burcuţ. Judecătorii au fost de acord şi au decis ca expertiza să fie făcută până la termenul din 29 martie. În cazul în care va fi extrădat, mangaliotul poate cere anchetatorilor italieni rejudecarea procesului său pentru a-şi prezenta dovezile de nevinovăţie. „Dacă va trebui să merg la închisoare, prefer să execut pedeapsa în România, nicidecum în Italia”, a precizat Paul Guzu în încheierea declaraţiei.