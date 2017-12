„Nu vreau să ne bage Guvernul pe gât plata salvamarilor”

ÎN DEZACORD Primarul Constanţei, Radu Mazăre, nu este de acord cu acciza la carburanţi şi spune că trebuia găsită o altă soluţie. „Nu îmi place, dar nu am fost consultat. De ce nu îmi place? Pentru că nu cred că este bine să mai punem taxe şi să apăsăm populaţia. Fug ca dracul de tămâie de a creşte taxele în Constanţa. Nu cred că este bine să introduci taxe, indiferent unde ar merge banii respectivi. Eu înţeleg că banii respectivi ar fi trebuit să meargă la drumuri. Cred că trebuiau găsite alte soluţii, nu creşterea taxelor. Şi aşa benzina în România este mai scumpă decât în foarte multe ţări europene civilizate, dezvoltate, din Vest. O să ajungem ca turcii, numai pe la turci e doi euro şi ceva, mai scumpă ca în Germania”, a declarat Radu Mazăre. Primarul a mai spus că el se ocupă doar de bugetul local, nu şi de cel naţional. „Dacă voiam să fac bugetul central, mă duceam să fiu prim-ministru. Nu vreau, stau primar”, a spus Mazăre. Tot referitor la bugetul naţional, primarul a spus că până acum nu a primit niciun ban de la Bucureşti, dar nici nu se aşteaptă să primească.

FĂRĂ PRETENŢII „Pentru bugetul de anul viitor, ce mi-am dorit eu, şi am vorbit cu vicepremierul Liviu Dragnea, a fost să nu îmi bage pe gât plata salvamarilor, pe care nu i-am plătit noi din bugetul local până acum. S-au trezit nişte deştepţi de la Finanţe să treacă plata salvamarilor pe umerii bugetului local. Dragnea mi-a spus că luăm plajele şi că trebuie să plătim salvamarii. Eu i-am spus că nu luăm plajele, pentru că, în „marea descentralizare”, plajele care sunt şi urmează să fie reabilitate cu fonduri europene nu trec la autorităţile locale”, a explicat Mazăre. Primarul a adăugat că aceasta a fost singura solicitare pe care a adresat-o Guvernului, adăugând că nu a sperat niciodată că, ajungând PSD la guvernare, va primi bani. „Eu ştiu şi înţeleg, pentru că urmăresc situaţia internaţională, că România şi toată Europa trec în continuare prin criză. Aş fi nebun să mă duc acum şi să mă milogesc să îmi dea bani, când ei nu au pentru reîntregirea salariilor sau să plătească cheltuielile din Sănătate. Eu nu vreau decât să mă lase în pace să fac ce am de făcut. Am sperat că voi fi lăsat să îmi deblochez şi să demarez proiectele cu fonduri europene, ceea ce s-a şi întâmplat”, a mai afirmat primarul. Potrivit acestuia, în ultimul an au fost demarate proiecte de aproximativ 60 de milioane de euro „care erau blocate de tanti Nuţi, inclusiv şoseaua de coastă, pentru care vom demara lucrările cât de curând”.