„Nu vrem să fim un PDL de 5, de 7, de 10%”

Liderul filialei Bistriţa-Năsăud a PDL Ioan Oltean a declarat, vineri, la prezentarea moţiunii Elenei Udrea, „Noul PDL - o Nouă Românie”, că filiala pe care o conduce este îngrijorată de soarta PDL. „Noi nu vrem să devenim un partid de 5, de 7, de 10 la sută. La Bistriţa, niciodată nu am avut sub 20 la sută, nici măcar la alegerile parlamentare din decembrie şi vrem să rămânem principalul partid politic al judeţului şi evident al ţării”, a declarat Ioan Oltean. Potrivit acestuia, PDL are forţa necesară, prin liderii săi, să depăşească acest moment, indicând-o pe Elena Udrea ca fiind unul dintre aceşti lideri. (R.N.)