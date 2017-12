Nu ți s-a dat bon fiscal, nu plătești!

15:55:35 / 29 Ianuarie 2015

SOLUTIA pt. imbecilii de la finante!

BREEE, faceti ca in Turcia,orice mic intreprinzator plateste statului un BIR-impozit la sfarsit de an in functie de un castig mediu pe an-STABILIT DE STAT-nu-l platesti te inchizi de la sine! EXEMPLU: un buticar cu haine sau o terasa de cartier in Turcia plateste la un profit mediu stabilit de fisc la 20000$ pe an-2000$ merg la buget obligatoriu,altfel bagi singur lacatul pe magazin si s-ar ELIMINA toata fanfaronada asta cu casele de marcat si cu ia bonul nu este bonul,basca o serie de controale INUTILE cu oameni platiti de la bugetul de stat!