Nuclearelectrica intră pe firul Enel

O decizie referitoare la ieșirea Enel din piața românească va fi cunoscută, probabil, în următoarele săptămâni, a declarat vineri ministrul delegat pentru Energie, Răzvan Nicolescu, precizând, însă, că încă nu este sigur că exit-ul grupului italian chiar se va produce. „Problema Enel ține de noua lor strategie și de noul lor CEO. Nu are nicio legătură cu mediul de afaceri din România, care cred că este în continuare unul extrem de atractiv. Enel speră să obțină un preț bun pe activele pe care le are, iar România speră, la rândul său, ca importanța strategică pe care Dobrogea o are să fie luată în considerare“, spus Răzvan Nicolescu. El s-a aflat la Roma pentru discuții cu conducerea Enel. Tot vineri, Nuclearelectrica a anunțat că analizează posibilitatea de a cumpăra o parte din operaţiunile Enel în România, însă nu a înaintat încă nicio ofertă, decizia urmând să fie discutată de către acţionari. Nuclearelectrica şi-a anunţat de anul trecut interesul pentru diversificarea portofoliului, prin investiţii strategice, în scopul creşterii sustenabile a companiei. Grupul italian Enel vrea să vândă 64,4% din Enel Distribuţie Muntenia şi Enel Energie Muntenia, 51% din Enel Distribuţie Banat, Enel Distribuţie Dobrogea şi Enel Energie, precum şi 100% din compania de servicii Enel România.