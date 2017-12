Nu-i place să i se spună “Regele”

Cel mai bun fotbalist român din toate timpurile, Gheorghe Hagi a mărturisit că nu-i place titulatura de “Rege”, cu care este gratulat de presă, şi că se consideră un om harnic, care munceşte foarte mult. “Cei de afară şi voi, media, aţi spus că am fost foarte, foarte bun. Nu m-aţi făcut voi geniu, nu mi-aţi pus voi titulatura de Rege, care nu-mi place deloc? Eu sunt de la ţară, familia mea a fost una normală, eu am crescut şi sunt normal, nu Rege. Trebuie să trăiesc cu picioarele pe pământ. Nu sunt Rege şi nu-mi place să mi se spună aşa. Ce titulatură mi-aş da? Harnic! Eu muncesc, sunt ambiţios, modest. Am câştigat totul prin muncă. Când vine cineva şi te decorează, te simţi împlinit şi bucuros, dar sunt un tip normal. Fotbalul e muncă, nu-i făcut pentru cei care se simt bogaţi, puternici şi împliniţi, Trebuie să ai tot timpul foame, să fii disponibil la efort. Diferenţa dintre noi şi actori, chiar dacă putem fi numiţi cu toţii artişti, este că actorii fac un film şi trăieşte vreo doi ani cu el. La noi, în fiecare săptămână, trebuie să o iei de la capăt, pentru că adversarul e altul. Nu joci în acelaşi film? Trebuie să ai spiritul de luptător, pentru că ce ai făcut ieri nu mai este valabil astăzi. Nu poţi să trăieşti din istorie. Şi, bineînţeles, să ştii să-ţi gestionezi timpul liber. Şi aici am o filozofie personală: cantitate multă la antrenamente şi calitate multă în afara terenului. Aşa poţi deveni cel mai bun. Am 50 de ani, am mai învăţat una, alta şi încerc să-l transmit tinerilor. Şi mie mi s-a spus la fel când eram tânăr şi am avut profesori foarte buni”, a explicat Hagi.

Cu zîmbetul pe buze, Hagi a mărturisit că ar putea să joace la nivel înalt şi acum, chiar dacă a împlinit 50 de ani, şi că-şi ameninţă elevii că va reveni pe teren. „La un moment dat, glumind cu jucătorii mei, le-am spus că, dacă mă enervează, într-o zi mă apuc din nou de fotbal. Îi fac de ruşine! Le arăt la antrenament că fac unele exerciţii cu ei fără probleme. Mintea şi picioarele au rămas la fel! Nu mai pot să alerg mult, dar eu nu am alergat niciodată! Cum aleargă Messi, pot şi eu să fac vreo 5 kilometri pe meci. Dacă mă antrenez două săptămâni, îmi vine şi forţa în picioare. Ce dacă am 50 de ani? Glumesc, dar să nu mă mai enerveze prea tare! Rolul meu în viaţă de acum încolo este să descopăr şi să formăm fotbalişti. În rest, mi-am făcut treaba, aţi fost mulţumiţi de mine şi am ştiut când să mă retrag, ca să rămâneţi cu ceva bun despre mine. Chiar dacă am mai hrănit şi eu, oricât am făcut-o, plusurile sunt mai mari decât minusurile. Sunt şi eu om”, a dezvăluit fostul căpitan al naţionalei, care a spus şi de ce l-a lăsat pe fiul său, Ianis Hagi, să plece la AC Fiorentina: “Filmul meu preferat, pe care l-am văzut cu familia mea, este Regele Leu. La un moment, taică-su îi spune: uite câmpul, dă-i drumul la treaba şi găseşte hrană. Să fii lider! Leul e lider! Nevasta-mea este Leoaica, dar eu sunt Vărsător şi are probleme cu mine. Trebuie să-i dai drumul copilului şi el singur trebuie să cucerească lumea! Eu doar sprijin!”.

Marea dorinţa a lui Hagi este ca naţionala tricoloră să aibă o generaţie mai bună decât cea din 1994, când România a ajuns în sferturile de finală ale Campionatului Mondial din SUA. “Un proiect viabil este să ne depăşească pe noi. Şi toată lumea trebuie să pedaleze la acest lucru. Conducători, media, suporteri, să începem să cultivăm lucruri sănătoase şi bune. Să fie fotbalul competitiv şi iubit. Singurul lucru pe care-l vreau este să apară o generaţie care să ne depăşească. Să văd şi eu trei decari într-o echipă, că aşa îmi place mie, şi 9 ăla care să marcheze goluri cu nemiluita şi să ne facă fericiţi. La fundaşi, să se preocupe alţii care au jucat pe acolo, Chivu şi ceilalţi. Eu sunt cu atacanţii! Vreau să găsesc decarul mai bun decât mine. Asta-i motivaţia mea. Să stau lângă el, să-l antrenez în fiecare zi, să-l ajut să fie mai bun. Pot să ajut şi sunt disponibil, am neuroni de cheltuială cu aceşti copii. În vara asta, am fost cu două echipe în pregătire cu două echipe. Câte opt ore pe zi. Eu sunt împlinit la vârsta mea, Dumnezeu mi-a dat de toate. Când am pornit academia, m-a întrebat cineva dacă-l găseşti pe Hagi. I-am răspuns că nu. Noi trebuie să facem mulţi jucători, nu doar unul. Şi să fim mai mulţi, Dinamo, Timişoara, Craiova. Noi suntem de cinci ani campioni la juniorii mari”, a explicat managerul tehnic al constănţenilor, adăugând că una din probleme este lipsa curajului de a promova jucătorii tineri la naţională: “La 17 ani, m-a văzut Lucescu, un domn care vedea bine şi dădea şanse tinerilor. M-a luat după cinci meciuri în prima ligă şi m-a dus la echipa naţională în cantonament. Acum, şi 30 de meciuri dacă ai, nu te ia că eşti prea tânăr. Căram bagaje cu magazionerul, dar mă antrenam cu naţionala. Lucescu a vrut să mă vadă, să mă testeze. Aşa se cresc liderii! Mi-a dat sare, mi-a dat miere, eheee, câte mi-a făcut!”.

