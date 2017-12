Nu-l enervaţi pe preşedinte!

S-a schimbat cumva drapelul României? Poartă el însemnele PD-L, ca simbol al partidului unic conducător, cum era moda pe vremea Republicii Socialiste România? Întreb şi eu pentru că pe acest fundal şi într-o scenografie perfect portocalie s-a desfăşurat ultima vizită peste hotare a preşedintelui Traian Băsescu! Cu acest prilej, am văzut mai multe steguleţe ale PD-L decît drapele ale României! Sau poate că, mai nou, de “Ziua Recoltei”, se poartă portocaliul morcovului rămas fără frunze! În urmă cu o lună de zile, poate chiar mai puţin, domnul Băsescu, pe post de fotomodel politic, anunţa public că nu se va implica în campania electorală pentru alegerile parlamentare din toamna acestui an. Îmi aduc aminte că am asistat la o demonstraţie televizată pe tema cum să mîncăm usturoi pe săturate fără să ne miroasă gura. În faţa noastră, a opiniei publice, vreau să spun, înghiţea cîte trei căţei de usturoi, după care ne sufla în faţă damf de “Dolce & Gabbana”! Sigur, am mai văzut chestiile astea şi cu cîteva săptămîni înainte de alegerile locale, cînd domnia sa stabilea, după criterii absolut personale, cine este buldog şi cine iepure de pus pe fugă. Şi atunci, ca şi acum, am avut parte din belşug de teoria prezidenţială a imparţialităţii chibritului. Mai ales în momentele în care apărea la braţ cu candidaţii săi preferaţi din PD-L, scenetă care ne-a amintit de o mai veche emisiune obştească “Antena vă aparţine!” Şi, uite aşa, domnia sa a plimbat antena pedelistă cînd la Iaşi şi Constanţa, într-o ipostază electorală estivală pe terasa “Zorile”, cînd prin Bucureşti, pe atunci, închipuita capitală a buldogului Vasile Blaga. După emisiunea cu usturoiul “Dolce & Gabbana”, a ieşit la rampă Elena Udrea. Cu mult înainte de a descoperi mopul şi andrelele! Cu acel prilej, ca să ne liniştească pe deplin, doamna blondă, care a fost şi brunetă, ne-a asigurat că preşedintele Băsescu va păstra distanţa regulamentară faţă de campania electorală. Cu o condiţie, pentru că aşa i-am obişnuit pe domnii politicieni. Îi votăm şi, după aceea, ne pun tot felul de condiţii! În cazul preşedintelui, care nu are nicio treabă cu politica, nu-i aşa?, am fost sfătuiţi să nu-l enervăm! Şi dacă totuşi, să zicem, îl scoatem, fără să vrem, din sărite? Dacă da, ne-am dus cu toţii pe copcă! În acel moment, cu de la sine putere, se implică imediat, fără avizul nimănui, în toate chestiunile electorale, cu sau fără buldogi lăsaţi la vatră, precum Blaga. Spus direct, avertismentul suna cam aşa: Nu-l enervaţi pe preşedinte! Chestiune oarecum subiectivă, cunoscut fiind faptul că lui Băsescu i se năzare din orice… Trebuie să recunosc, formula pusă pe tapet este ingenioasă. Dacă, de pildă, îl criticăm pe preşedinte că, aflat în străintate, a făcut, pe banii statului, cum spune Geoană, campanie electorală celor de la PD-L, o să primim următoarea explicaţie: Traian Băsescu a fost nervos (!!) Mesaj adresat politicienilor care nu sînt membri ai PD-L. Dacă doriţi să aveţi parte de o competiţie electorală echitabilă, menajaţi-l pe preşedinte! Nu-l enervaţi! Ce face preşedintele cînd se enervează? În primul rînd, pentru a se calma, sugerează poporului care partid este bun şi care este rău! Ca să se liniştească, ar putea face campanie din “uşă în uşă”, cu diverşi candidaţi de mînă. Ca la locale. Aţi văzut ce liniştit era cînd ieşea cu Vasile Blaga din cîte un restaurant? Îi făcea plăcere să-l asmută pe buldog asupra contracandidatului său. Cînd transpiră abundent, evident, din cauza stresului, nu foloseşte şerveţele şi, din superstiţie, nici batistele puse la dispoziţie de administraţia prezidenţială. Sînt mult mai eficiente, mai ales în această etapă, steguleţele şi fularele cu însemnele PD-L. Cum a procedat, de curînd, în străinătate. Desigur, fără nicio aluzie sau trimitere întîmplătoare la tematica orientării votului din 30 noiembrie ac. Îngrijorător pentru naţiune este faptul că dragul nostru preşedinte s-a enervat cam devreme, dovadă reacţiile sale cu prilejul unor tîrguri de caş, telemea şi alte produse de panificaţie. De cînd cu incertitudinile generate de votul uninominal, preşedintele este foarte nervos. Prea nervos, domnule! Înţeleg să fie recalcitrant domnul Vadim, că nu se ştie dacă partidul său mai prinde Parlamentul, da’ nu prezidentul! Grijulii cu nervii prezidenţiali, domnii de la instanţe au mutat mai aproape, ca să zic aşa, termenul recursului înaintat de PRM pe tema uninominalului. Dacă s-o enerva Băsescu şi mai tare, ferească şi adăpostească, s-ar putea inversa ordinea primelor şapte minuni ale pămîntului! Treaba e, o să-l ţină nervii pînă la alegerile prezidenţiale?