Indiferenţa Guvernului şi a ministerelor faţă de problemele reale ale comunităţilor locale îi împinge pe primari să apeleze la măsuri extreme pentru a atrage atenţia. Primarul PDL al comunei Albeşti, Gheorghe Moldovan, a declarat că intenţionează să-şi dea demisia din funcţie. “Am ajuns la capătul puterilor. Nu pot face nimic în comună pentru că am conturile blocate tot timpul. Am depus o mulţime de proiecte necesare comunităţii, care zac pe la ministere, fără să facă nimeni nimic. Numai cu golăneală nu se poate! Este posibil ca, în 2011, să avem 50 de case fără curent electric şi nimeni să nu mă ajute?”, a subliniat primarul. El a precizat că poate prin demisia sa se vor trezi la realitate cei de la centru. “Poate dacă se intră în campanie electorală, or să vină toţi cu basculante de piatră şi o să se facă ceva în comună. Am văzut cât interes a fost pentru comuna Bărăganu. Se pare că primarii morţi au mai mult succes! Cum eu nu pot muri când doresc, intenţionez să îmi dau demisia, poate aşa comuna va beneficia de atenţie”, a spus Gheorghe Moldovan.