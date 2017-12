Număr de studenţi nemodificat la „Ovidius”

Deşi numai 50% din liceeni au reuşit să obţină o diplomă de bacalaureat, acest lucru nu a afectat Universitatea “Ovidius” din Constanţa. “În urma celor două sesiuni de admitere, din iulie şi septembrie, putem spune că numărul de studenţi, de 21.000 din anii precedenţi, nu s-a modificat, Universitatea “Ovidius” dovedindu-şi forţa de atractivitate pentru tineri”, a declarat rectorul Universităţii “Ovidius” Constanţa, prof. univ. dr. Victor Ciupină, ieri, cu ocazia începerii noului an universitar. În altă ordine de idei, repartizarea studenţilor în căminele studenţeşti s-a desfăşurat în parametri normali. “Nu a venit nimeni să reclame că nu are unde să fie cazat. De obicei, mai sunt tineri rătăciţi, care spun că nu au ştiut care este termenul limită de depunere a dosarului, dar întotdeauna găsim soluţii. Aproximativ 1.400 de studenţi sunt cazaţi atât în căminele din cartierul Faleză nord, cât şi la hotelul BTT, cu care am încheiat un protocol”, a mai spus Ciupină. Pentru un student de la forma de învăţământ cu taxă, preţul în cameră este 250 lei pe lună, iar la hotelul BTT este 300 lei pe lună, camera fiind dotată cu televizor şi frigider. De asemenea, din noiembrie va fi dat în folosinţă noul centru de cazare care se află în construcţie în cartierul Faleză Nord.