Număr impresionant de credincioşi la Peştera Sfântului Andrei

Mii de credincioşi din toate colţurile ţării au fost prezenţi, ieri, la ceremonia religioasă oficiată în cinstea creştinătorului românilor, Sfântul Apostol Andrei. Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de opt arhierei, în frunte cu Înaltpreasfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Din soborul de arhierei a făcut parte şi Înaltpreasfinţitul Iakovos, mitropolit de Mitilyne, cel care a condus delegaţia clerică ce a adus din Grecia, la Peştera Sfântului Andrei, moaştele Sfântului Andrei Criteanul. “Pentru ortodoxia românească, Peştera este izvorul credinţei, al vieţii şi al nemuririi. Înainte să vină Apostolul Andrei, oamenii trăiau pentru a muri. El a descoperit taina vieţii şi le-a spus că pot rămâne nemuritori, dar nu oricum, ci prin cel ce ne-a adus de la moarte la viaţă şi prin cel ce ne suie de la pământ la cer. Acesta este cu adevărat începutul creştinării noastre, începutul primenirii sufletelor noastre, al înţelepciunii, al dragostei şi al comuniunii cu Dumnezeu. Peştera Sfântului Andrei este altarul cel dintâi al românilor, altarul sfinţeniei şi al bucuriei sfinte”, a declarat Înaltpreasfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

“SĂ FIE PACE ŞI LINIŞTE PE PĂMÂNT” Peste 200 de jandarmi i-au supravegheat pe cei aproximativ 15.000 de pelerini din Bucureşti, Ploieşti, Călăraşi, Vatra Dornei şi alte oraşe ale ţării, veniţi, încă din timpul nopţii, la izvorul credinţei, Peştera Sfântului Andrei. Aproximativ 350 de autocare şi microbuze şi alte câteva sute de maşini au ocupat curtea mănăstirii. Oamenii au aşteptat cu răbdare la cozi de sute de metri, chiar şi câte două ore, numai pentru a intra în “prima biserică nefăcută de om”, aşa cum a spus Înaltpreasfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, în predica sa. “Este pentru prima dată când am venit la Peştera Sfântului Andrei. Cu voia bunului Dumnezeu am rezistat două ore la rând, iar în momentul în care am intrat în lăcaşul sfânt mi-au dat lacrimile de bucurie şi emoţie. În peşteră am avut impresia că pictura Sfântului Andrei ne urmăreşte cu privirea. Mă rog pentru iertarea păcatelor, pentru sănătate şi pentru copii, să fie pace şi linişte pe Pământ, să dispară duşmănia şi invidia”, a spus o credincioasă din Călăraşi, Lucreţia Iancu. Potrivit stareţului Mănăstirii “Peştera Sfântului Andrei”, părintele Cosma Mitu, numărul pelerinilor din acest an, circa 15.000, este dublu faţă de cel de anul trecut. Mănăstirea a pregătit aproximativ 10.000 de sarmale de post, peşte prăjit şi aperitive de post, hrana fiind suficientă pentru 4.000 de persoane. Pelerinii sunt aşteptaţi şi astăzi la Peştera Sfântului Andrei, întrucât este sărbătoare naţională. Moaştele Sfântului Andrei Criteanul s-au întors, aseară, la Catedrala Arhiepiscopală din Constanţa, unde credincioşii sunt aşteptaţi să vină să le cinstească până pe 3 decembrie.