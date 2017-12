Număr special Charlie Hebdo la un an de la atacul terorist care i-a decimat echipa

Săptămânalul de satiră francez Charlie Hebdo va lansa un număr special cu un tiraj de un milion de exemplare, pe 6 ianuarie 2016, la un an de la atacul terorist care i-a decimat echipa, potrivit directorului financiar al revistei, Éric Portheault, citat de lefigaro.fr. Această ediție specială va avea 32 de pagini, față de 16 cât are în mod curent publicația, și va putea fi cumpărată începând din 6 ianuarie 2016 de la chioșcurile de ziare la același preț, respectiv 3 euro. Noul număr dublu al Charlie Hebdo va include desene ale lui Charb, Honore, Cabu, Wolinski și Tignous, care s-au numărat printre cele 12 victime ale atactului terorist care a avut loc pe 7 ianuarie 2015 la sediul din Paris al revistei. De asemenea, această ediție specială a Charlie Hebdo va cuprinde desene ale actualei echipe de caricaturiști a publicației și mesaje de susținere din partea unor personalități. În prezent, săptămânal, la chioșcurile de presă, din Franța și din lume, se vând în jur de 100.000 de exemplare ale revistei Charlie Hebdo. La acestea se adaugă, cele 183.000 de abonamente pe care le are în prezent săptămânalul satiric.

Însă pentru acest număr special, echipa publicației a primit comenzi din mai multe țări. Spre exemplu, ediția specială a Charlie Hebdo va fi distribuită în 50.000 de exemplare în Germania. Înainte de atacul terorist din 7 ianuarie 2015, Charlie Hebdo se afla în mare dificultate financiară și vindea în jur de 30.000 de exemplare pe săptămână. După o săptămână de la acest dramatic eveniment, Charlie Hebdo a publicat un număr special, "al supraviețuitorilor", care a avut pe prima pagină un desen al profetului Mahomed, alături de titlul "Tout est pardonné" (Totul este iertat, n.r.). Acesta a fost vândut la momentul respectiv în 7,5 milioane de exemplare, în Franța și la nivel internațional. Pe 7 ianuarie 2015, doi militanţi islamişti au luat cu asalt redacţia săptămânalului francez Charlie Hebdo, iar atentatul terorist a făcut 12 victime şi a îngrozit întreaga lume. Potrivit unei declaraţii făcute ulterior de reprezentanţii filialei Al-Qaeda din Yemen, care şi-au asumat responsabilitatea atacului, jurnaliştii francezi au fost pedepsiţi pentru că au batjocorit, prin caricaturile realizate, imaginea profetului Mahomed.

După atacul de la Charlie Hebdo, publicaţia franceză s-a aflat în centrul unei dezbateri globale asupra dreptului la libertatea de exprimare. Milioane de persoane din întreaga lume, care, înainte de atac, nu au cumpărat niciun număr al săptămânalului de satiră, au îmbrăţişat sloganul "Je suis Charlie", arătându-şi astfel solidaritatea cu victimele atacului. Charlie Hebdo este deţinut în prezent în procent de 40% de părinţii lui Charb, fostul director al publicaţiei, ucis în atacul terorist din 7 ianuarie, în procent de 40% de desenatorul Laurent Sourisseau, cunoscut cu pseudonimul Riss, împuşcat în umăr în timpul acelui atentat, devenit noul director al săptămânalului, şi în procent de 20% de Eric Portheault, coadministrator.