Numărătoare inversă pentru concertul In Flames

A mai rămas foarte puţin până la mult-aşteptatul concert al trupei In Flames de la Arenele Romane, din Capitală. În cadrul evenimentului care se va desfăşura pe 1 octombrie, de la 20.00, îşi vor face apariţia şi cei de la Noctiferia, care vor... încălzi atmosfera pentru intrarea maeştrilor genului death metal.

Cei care vor lua asista la ampla manifestare de la Arenele Romane se vor prezenta la intrare, potrivit organizatorilor, începând cu ora 18.30. Spectatorilor nu le este permis accesul cu umbrele, mâncare, băutură sau aparate foto şi video profesionale.

Biletele se găsesc, în continuare, în reţeaua Eventim, magazinele Vodafone, Germanos, Orange, Domo, librăriile Humanitas, librăriile Cărtureşti, Sala Palatului şi online, pe eventim.ro. Preţul tichetelor este de 85 de lei, până la concert şi 95 de lei, în ziua evenimentului.

Încă de la înfiinţare, în 1990, popularitatea trupei a fost într-o continuă creştere. Cu peste 2,5 milioane de albume vândute şi numeroase premii în palmares, printre care şi Best International Band, obţinut la gala Metalhammer Golden Gods şi Best Hard Rock, pentru albumul „A Sense of Purpose”, grupul In Flames este considerat unul dintre cele mai reprezentative nume din peisajul death metal de pe glob.