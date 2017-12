Numărătoare inversă pentru Festivalul Cîntecului şi Dansului Popular Românesc - Mamaia 2009

Pînă la ediţia 2009 a Festivalului Naţional al Cîntecului şi Dansului Popular Românesc - Mamaia, manifestare de anvergură şi aşteptată cu nerăbdare de publicul de la malul mării, au rămas mai puţin de două săptămîni. Evenimentul, organizat de Consiliul Judeţean Constanţa şi dedicat descoperirii şi promovării tinerelor talente interpretative, va aduce pe scena Teatrului de Vară „Soveja”, între 27 şi 29 august, imediat după încheierea Festivalului de Muzică Uşoară, interpreţi de muzică populară selectaţi printr-o campanie realizată la nivel naţional, intitulată „Folclorul la mare... căutare”. Organizatorii le-au oferit interpreţilor din toate zonele etno-folclorice ale ţării posibilitatea să îşi încerce norocul la prestigiosul festival-concurs, doritorii putînd participa la una din cele şase etape de preselecţie. Astfel, cîştigătorii etapei I sînt: Georgiana Ramona Baciu - reprezentanta zonei etnografice Prahova, Ionuţ Cîrstea – nai, zona etnografică Muntenia, Alin Trocan – Teleorman, Marius Cristian Brutaru - Dobrogea, Eugenia Nacu - sudul Moldovei. Cea de-a II-a etapă de preselecţie a fost cîştigată de: Mădălina Veronica Ursache – nai, reprezentanta zonei etnografice Moldova – Neamţ, Bianca Bulbuc – vioară, Moldova, Mircea Cătălin Călbează, Ţara Făgăraşului, Vasile Urzică - Moldova – Neamţ şi Adriana Georgiana Sofica – Dobrogea. În cea de-a III-a etapă de preselecţie, cei care au convins juriul sînt: Gavril Moroşan, Gheorghe Dănuţ Onoiu, Dorina Florentina Bilan şi Ionica Moroşan din Bucovina, precum şi Silvia Ioana Gadja, reprezentanta zonei etnografice Maramureşul Istoric. De asemenea, cea de-a IV-a etapă de preselecţie a fost cîştigată de: Radu Viorel Nemeş – vioară cu goarnă, reprezentantul zonei etnografice Lunca Vaşcăului, Ionuţ Cătălin Badea - Banat - Valea Carşului, Stana Stepănescu - Banatul de Munte, Mircea Petre Ardeleanu – ţambal, Banat şi Romina Evelina Nemeş - Lunca Vaşcăului. Cea de-a V-a etapă a preselecţiilor îi are cîştigători pe: Răzvan Arthur Rădos din Ţinutul Pădurenilor – Hunedoara, Ioana Ina Todoran - Podişul Tîrnavelor, judeţul Alba, Răzvan Năstăsescu - Sibiu – Valea Tîrnavelor şi Ioana Dîrstar - Întorsura Buzăului. Concurenţii care au cîştigat cea de-a VI-a etapă sînt: Maria Constantin – acordeon, Gorj, Bogdan Vasile Cioranu - Vaideeni Vîlcea, Marian Magheru – fluier, Mehedinţi, Elena Daniela Cuculici – Oltenia, Zina Andreea Ghiţulescu – Muntenia şi Nicuşor Micşoniu – nordul judeţului Mehedinţi. Juriul de specialitate a fost format din Eugenia Florea, Maria Magiru şi Chiamiran Chivu. Mai multe informaţii privind ediţia din acest an a festivalului pot fi acesate de pe site-ul Consiliului Judeţean Constanţa, www.cjc.ro.

Festivalul Naţional al Cîntecului şi Dansului Popular Românesc - Mamaia 2009 se va desfăşura pe două secţiuni: Solişti vocali şi Solişti instrumentişti. La fiecare secţiune se vor acorda: Premiul I, în valoare de 1.500 euro, Premiul al II-lea, de 1.000 euro şi Premiul al III-lea - 500 euro. Trofeul Festivalului va fi decernat celui mai bun concurent, indiferent de secţiunea la care participă.