Numărul angajaţilor Complexului Energetic Oltenia care fac greva foamei s-a dublat

30 de persoane, lideri de sindicat şi angajaţi ai Complexului Energetic Oltenia, protestează, marți, în faţa sediului companiei, din Târgu-Jiu. Salariații aflați în greva foamei solicită, între altele, aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli, în următoarea ședință de Guvern.

Celor 14 salariați ai CEO care au declanșat luni greva foamei, nemulțumiți de faptul că nu a fost aprobată rectificarea bugetului în ceea ce priveşte fondul de salarii, li s-au alăturat marți alți 16 angajați. Preşedintele Sindicatului "Mine Energie" Oltenia, Gabriel Căldăruşe, aflat printre protestatari, susține că nu dorește ca numărul acestora să crească, pentru a nu-și pune viața în pericol, din cauza temperaturilor scăzute.

”A crescut numărul celor care protestează, dar am vorbit cu ceilalți colegi ai mei și am luat o decizie. Nu are sens să expunem riscului sănătății mai mulți salariați, ne dorim să fie lângă noi, dar considerăm că acest protest trebuie să fie continuat de un număr nu foarte mare de persoane, pentru că nu vrem ca lucrurile să degenereze și nici să riscăm sănătatea colegilor. Am primit asigurări că, mâine, pe ordinea de zi a Guvernului României, va fi acea hotărâre care să aprobe rectificarea fondului de salarii al Complexului Energetic Oltenia. Suntem peste 30 de persoane și vom rămâne în greva foamei până când va avea loc ședința de Guvern, pentru a vedea ce se întâmplă”, a declarat corespondentului MEDIAFAX, Gabriel Căldărușe, președintele SMEO.

Acesta s-a întâlnit, marți, în fața sediului companiei cu viitorul presedinte al directoratului CE Oltenia, Sorinel Boza, care i-a dat asigurări că situația va fi rezolvată. ”Marți, în jurul orei 05.00, am purtat o discuție cu domnul Boza. Va pleca la București. Am avut o discuție, a spus că va informa la București despre situația existentă și cu speranța că lucrurile vor fi rezolvate. S-a arătat îngrijorat de starea de sănătate a unor colegi. Au fost oameni care au avut tensiunea foarte ridicată. Au fost doi salariați care au refuzat internarea, cu tensiunea în jur de 22. Un coleg a ajuns la spital, a primit îngrijiri și s-a întors. Ambulanța este aici”, a mai precizat Gabriel Căldărușe, președintele SMEO.

În timpul nopții de luni spre marți, protestatarii s-au adăpostit în sediul CEO, din Târgu-Jiu, întrucât unii dintre ei nu au mai suportat temperaturile negative.

” Referitor la protestul unor salariati ai CE Oltenia, declansat în data de 19 decembrie, facem precizarea că, în urma aprobării rectificării programului de restructurare și de disponibilizare în ședința AGA din 12 decembrie 2016, demersurile pentru promovarea proiectului de rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al CE Oltenia pentru anul 2016 s-au accelerat la nivelul autorităților centrale. Astfel, proiectul de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al CE Oltenia pentru anul 2016 se află în circuitul de avizare, iar Ministerul Energiei depune toate eforturile pentru finalizarea acestei etape în cel mai scurt timp posibil. Subliniind că este de preferat ca formele dure de protest să fie evitate, Directoratul îi asigură pe protestatari de susținerea necesară pentru a nu le fi pusă în pericol sănătatea, precum și de o permanenta informare asupra demersurilor care se fac cu privire la rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al CE Oltenia pentru anul 2016”, potrivit unui comunicat de presă emis de reprezentanții Complexului Energetic Oltenia.

O altă nemulţumire a celor care protestează vizează intenţia companiei de a concedia 2.000 de persoane în 2017.