Numărul angajaţilor MIRA anchetaţi s-a dublat

Peste 1.200 de angajaţi ai Ministerului Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) au fost cercetaţi, în primul semestru al anului, de ofiţerii anticorupţie, 193 dintre ei fiind puşi sub acuzare, se arată în bilanţul prezentat, ieri, de Direcţia Generală Anticorupţie (DGA). Datele relevă faptul că, 49 dintre cei cercetaţi ocupă funcţii de conducere şi 144 - funcţii de execuţie în cadrul MIRA. Reprezentanţii DGA spun că, în primele şase luni ale acestui an s-a constatat o intensificare a acţiunilor Direcţiei, în primul semestru fiind anchetate 1774 de persoane, faţă de 2062 cîte au fost cercetate pe tot parcursul anului trecut. În perioada analizată, au fost înaintate la parchet 719 dosare penale, faţă de 1083 cîte au fost înregistrate în 2007. Procurorii au dispus începerea urmăririi penale în 174 de dosare, dintre care 30 se află la Direcţia Naţională Anticorupţie şi alte 144 la alte structuri din parchet, faţă de 266 de dosare în anul trecut. În acest an, instanţele de judecată au pronunţat hotărîri în 41 dosare, din care 18 definitive, faţă de anul trecut, cînd au fost pronunţate hotărîri în 27 dosare, numai una rămînînd definitivă. DGA precizează că, în ceea ce priveşte sumele de bani sau contravaloarea bunurilor materiale care au făcut obiectul actelor de corupţie dovedite pe parcursul procesului penal, ele se ridică la aprox 257.000 de lei şi peste 183.000 de euro, faţă de 191.000 lei şi peste 128.000 euro anul trecut. În prezent, poliţia judiciară din cadrul DGA, sub coordonarea şi supravegherea procurorilor de caz şi în baza delegărilor, efectuează activităţi procedurale în 792 dosare penale. DGA menţionează că, în a doua jumătate a acestui an, va intensifica eforturile de prevenire şi combatere a corupţiei în rîndul personalului MIRA. Ofiţerii DGA urmăresc pe viitor eficientizarea activităţilor de combatere, cu accent în zona structurilor care interacţionează direct cu cetăţenii (eliberare permise, înmatriculare auto, eliberare paşapoarte), în domeniul organizării şi desfăşurării concursurilor de încadrare şi promovare în MIRA, precum şi în zona achiziţiilor publice derulate la nivelul ministerului.