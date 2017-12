Numărul asistenţilor persoanelor cu handicap, redus

REGLEMENTĂRI NOI În toamna anului trecut, aproape 160 de asistenţi ai persoanelor cu handicap din Medgidia au fost pe post de minge de ping-pong între Primărie şi Guvern, fiind neplătiţi timp de trei luni - septembrie, octombrie şi noiembrie. Primarul Medgidiei, Marian Iordache, spunea, la vremea respectivă, că situaţia este cauzată de faptul că Guvernul nu a alocat fonduri suficiente pentru plata salariilor însoţitorilor. Din fericire, situaţia s-a rezolvat într-un final, cu ajutorul Executivului, care a eliberat sumele necesare pentru plata indemnizaţiilor restante. Pentru a nu se mai înregistra o astfel de situaţie, Guvernul a emis, la finele anului trecut, o Ordonanţă de Urgenţă care reglementează Legea nr. 446/2006 privind plata salariilor persoanelor cu handicap. Astfel, potrivit noilor norme, Executivul a obligat administraţiile publice locale să contribuie financiar la plata salariilor însoţitorilor persoanelor cu handicap. În această idee, din 2014, pentru plata salariului unui însoţitor, Guvernul va contribui cu 75%, iar restul de 25% va fi suportat din bugetul administraţiillor locale. „Până acum totul se plătea de la stat, acum trebuie să contribuim şi noi cu o parte din salariul unui însoţitor”, a spus Iordache. El a adăugat că Guvernul a alocat deja partea sa pentru plata salariilor însoţitorilor din Medgidia. „Am primit de la Executiv 1,7 milioane de lei, reprezentând 75% din valoarea lefurilor însoţitorilor. Restul de 25%, adică 600.000 de lei, au fost alocaţi de Consiliul Local şi trebuie împărţiţi astfel încât să ajungă pentru a ajuta toate cele 250 de persoane cu handicap”, a punctat primarul.

MAI PUŢINI ASISTENŢI Primarul din Medgidia a afirmat că, dacă anul trecut au fost angajaţi 157 de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap, din păcate însă, din cauza fondurilor insuficiente alocate de Guvern, în acest an conducerea administraţiei locale a fost nevoită să reducă numărul acestor posturi. „Aleşii locali au aprobat pentru acest an doar 90 de posturi de asistenţi personali, care vor avea contract cu Primăria. Pentru restul de 160 de persoane cu handicap vor fi acordate indemnizaţii, care sunt egale cu cele ale însoţitorilor angajaţi de Primărie. Din păcate, nu avem la dispoziţie decât 2,3 milioane de lei, care ne permit să angajăm doar 90 de asistenţi”, a spus primarul. Pe de altă parte, edilul Medgidiei a afirmat că, în acest an, nu vor mai fi probleme pentru plata salariilor asistenţilor persoanelor cu handicap. Iordache a spus că, pentru fiecare asistent în parte, salariul este 800 de lei/lună.