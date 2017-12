Numărul atacurilor phishing va creşte de 10 ori!

Anul viitor, românii vor fi atacaţi pe internet de zece ori mai mult decît în acest an, iar pierderile genereate vor fi mai mari, ca urmare a majorării numărului utilizatorilor de servicii online ale băncilor, susţin specialişti în domeniu. Sînt estimate pînă la 300 de atacuri de aceste gen. “În 2008, aproape jumătate din atacurile phishing au avut loc asupra unei singure bănci. Apreciem că pierderile cauzate de acestea se vor majora, pentru că sînt din ce în ce mai mulţi utilizatori ai serviciilor online banking\", a declarat, ieri, Cătălin Coşoi, senior researcher al producătorului de soluţii de securitate informatice BitDefender. Acesta a mai adăugat că România este între primele zece ţări care găzduiesc site-uri clonă şi a menţionat: „Pentru reducerea pierderilor, nu sînt suficiente doar soluţiile informatice de securitate. Toţi cei care folosesc internetul trebuie educaţi”. În primul semestru al acestui an, la nivel mondial au avut loc 45.000 de atacuri informatice tip phishing, iar 95% au fost asupra a zece instituţii financiare, a precizar Răzvan Vişan, antiphishing developer la BitDefender, în cadrul conferinţei \"Prevenirea pericolelor IT şi non-IT (securitate), organizată de Agora Media, în parteneriat cu CIO Council şi Institutul Bancar Român. Atacurile phishing solicită utilizatorilor serviciilor online ale băncilor divulgarea numelui de utilizator, a parolei de acces şi a seriei cardului. Fraudele de tip Phishing/Spoofing sînt oarecum similare, întrucît ambele se referă la contrafacerea documentelor electronice. Spoofing-ul se referă la contrafacerea unui mesaj email care să pară că a fost trimis de altă persoană, iar Phishing-ul este utilizat împreună cu primul şi reprezintă procedeul prin care se trimit mesaje falsificate care să pară că sînt trimise de o companie legitimă. Destinatarul este redirecţionat către diferite site-uri false, unde victima este convinsă, prin diferite metode, să divulge informaţii personale cum ar fi parole, numărul cărţii de credit, contul bancar. Pentru a preveni astfel de fraude este necesar ca, în primul rînd, să nu se dea un răspuns acelor mesaje de email în care se solicită informaţii personale sau financiare.