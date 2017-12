Numărul bolnavilor psihic s-a mărit îngrijorător

Ziua Mondială a Sănătăţii Mintale, organizată în fiecare an pe 10 octombrie, pune în acest an accentul pe avertizarea populaţiei asupra riscurilor privind înmulţirea cazurilor de persoane care suferă de boli psihice şi asupra creşterii cazurilor de suicid. În România numărul celor care suferă de depresii, dar şi al celor schizofrenici s-a dublat faţă de anul 1989. Specialiştii susţin că numărul bolnavilor creşte de la an la an, ritmul tot mai accelerat al vieţii sociale fiind principala cauză care a condus la această situaţie. Medicii sînt de părere că românii se confruntă, în cea mai mare măsură, cu psihoze şi nevroze. Mai mult decît atît, psihiatrii susţin că problema creşterii numărului de bolnavi psihic nu este doar a României, îngrijorările fiind la nivel mondial. De altfel, Organizaţia Mondială a Sănătăţii estimează că, în 2020, boala psihică va fi a treia cauză de morbiditate.