Numărul de prestaţii sociale, redus

Ministrul Muncii, Ioan Botiş, a declarat, vineri, că, prin Codul social, proiect la care lucrează Guvernul în prezent, va fi redus atât numărul prestaţiilor sociale, cât şi al beneficiarilor. Botiş a spus, într-o întâlnire informală, că, în prezent, în România sunt 202 prestaţii sociale şi aprox. 13 milioane de beneficiari. Prin noul Cod social se vrea comasarea celor 202 ajutoare în patru grupe, toate legate de un indicator de inserţie, a precizat ministrul Muncii. Numărul beneficiarilor va fi, de asemenea, redus prin modificarea criteriilor de acordare. De exemplu, cei care primesc venitul minim garantat vor trebui să facă dovada muncii în folosul comunităţii. „Abordarea se va face pe familie, nu pe individ, ţinând cont de venituri, dar şi de posibilităţile de majorare a veniturilor, pe care le are fiecare individ în gospodărie”, a spus Botiş. Potrivit ministrului, statul cheltuie în fiecare an 8,8 miliarde de lei pentru ajutoare sociale. Ministrul Muncii, Ioan Botiş, declara, în 19 octombrie, în Comisia de muncă de la Camera Deputaţilor, că va prezenta Parlamentului în luna noiembrie Codul de asistenţă socială, afirmând că are credinţa că acesta va fi adoptat prin dezbatere, nu prin asumarea răspunderii. Botiş preciza că prima parte a Codului social care se referă la prestaţiile sociale a fost deja finalizată, în prezent lucrându-se la cea de-a doua parte a documentului care se referă la serviciile sociale. Ministrul Muncii mai spunea că dacă se ţine cont de anumiţi indicatori utilizaţi şi de Banca Mondială, care cumulează zece puncte, în România ar fi aprox. şapte milioane de persoane care nu îndeplinesc trei din zece puncte, ceea ce înseamnă că aceste persoane sunt într-o situaţie de privare materială.