Numărul erorilor medicale, mult sub media UE!

Numărul cazurilor de erori medicale din România este mult sub media UE, iar asta în condiţiile în care doctorii noştri lucrează mai mult şi sunt cel mai prost plătiţi, a declarat preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), prof. dr. Vasile Astărăstoae. „Numărul cazurilor de erori medicale nu a crescut în ultima perioadă. A crescut numărul reclamaţiilor. De fapt, numărul cazurilor de erori medicale de la noi este mult sub media UE. Legat de creşterea numărului reclamaţiilor, există o lege a seriilor. Apare o reclamaţie, după care apar, în serie, altele”, a spus preşedintele CMR. Potrivit lui Astărăstoae, dacă sunt constatate erori, este foarte clar că lumea medicală este foarte obosită şi tracasată. „La stres poate creşte numărul de erori. În România nu este respectat numărul de ore de lucru prevăzut în Directiva europeană. În UE, numărul de ore de lucru nu poate depăşi 38 (pe săptămână - n.r.), cu gărzi cu tot. La noi, cu gărzi, sunt 58-60 de ore pe săptămână. Într-un spital mic, unde nu sunt medici suficienţi, un doctor face gardă la două zile. Avem deja un deficit de medici, iar cât producem nu acoperă numărul celor care pleacă. Apoi, suntem singura ţară din UE unde venitul mediu în sănătate este cel mai mic din UE, sub venitul mediu pe economie. Adică este 0,77% din venitul mediu pe economie, faţă de Marea Britanie, unde este de 4,3 ori venitul mediu pe economie, Franţa - 3,4, chiar şi Bulgaria - 1,1. Concret, un medic nu câştigă la noi nici măcar venitul mediu pe economie”, a mai spus profesorul. Preşedintele CMR spune că blocarea posturilor din 2009 a creat o mare presiune pe medicii rămaşi în sistem. „Când România va adopta Directiva europeană privind timpul de lucru, atunci deficitul de medici se va accentua”, avertizează şeful CMR. În ultima săptămână, în România, patru familii au semnalat cazuri de erori medicale.