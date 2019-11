Numărul firmelor radiate a crescut. Constanța e pe locul 3

Numărul firmelor radiate a crescut în primele nouă luni ale anului curent cu 42,11%, comparativ cu perioada similară a anului trecut, ajungând la 83.376 firme, conform statisticilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). Cele mai multe radieri de firme au fost înregistrate în municipiul Bucureşti - 9.785 de firme (cu 4,99% mai multe faţă de ianuarie - septembrie 2018) şi în judeţele Iaşi - 4.384 (plus 87,75%), Cluj - 3.145 (plus 27,74%) şi Prahova - 2.974 (plus 50,05%). La celălalt pol, cele mai puţine radieri au fost înregistrate în judeţele Ialomiţa, respectiv 621, în creştere cu 48,92% faţă de anul anterior, Covasna - 656 (plus 58,07%) şi Giurgiu - 693 (plus 11,24%). Numărul de radieri a crescut în toate judeţele țării, avansul cel mai semnificativ fiind consemnat în judeţele Teleorman (plus 144,19%), Maramureş (plus 110,52%) şi Bistriţa-Năsăud (plus 106,18%). Defalcat pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor - 24.799 (plus 53,68% raportat la primele nouă luni din 2018), agricultură, silvicultură şi pescuit - 13.756 (plus 97,42%) şi construcţii - 7.767 (plus 59,19%). În lunile august - septembrie au fost radiate 4.643 de firme, cele mai multe în municipiul Bucureşti - 713 firme şi în judeţele Ilfov - 297, Constanţa - 195 şi Cluj - 185 de firme.