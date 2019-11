Numărul infecţiilor cu hepatită virală A a explodat în Constanța. Numai în ultimele luni peste 200 de persoane au ajuns la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța cu acest diagnostic. Și mai ingrijorător este faptul că cei mai mulți dintre pacienți sunt copii.

Specialiștii spun că îmbolnăvirea cu virusul hepatitei A este cauzată, mai ales, de lipsa igienei și arată că, dacă am respecta cele mai elementare noțiuni de igienă, numărul acestor cazuri s-ar reduce simțitor. Alți factori favorizanți sunt: contactul direct cu persoana infectată; folosirea de obiecte contaminate (veselă, pahare etc.); apa/alimente contaminate; WC-uri publice nedezinfectate corespunzător; înotul în bazine insuficient clorinate. Îmbolnăvirea ar putea fi evitată prin spălarea pe mâini cu apă și săpun ori de câte ori este nevoie, vaccinare după consult la medicul de familie și la recomandarea acestuia, folosirea doar a obiectelor de igienă personale sau de unică folosință, consumul de apă numai din surse autorizate sau depozitarea gunoiului în locuri special amenajate. În majoritatea cazurilor, boala se vindecă în totalitate fără a exista leziuni hepatice de lunga durată. Există însă și situații, din fericire foarte rare, când hepatita A poate evolua cu insuficiență hepatică și deces, la persoanele în vârstă sau în cazul coexistenței altor afecțiuni hepatice (de exemplu hepatita B sau C).