Numărul infecţiilor dobândite de pacienţi în spitale s-a dublat în ultimii 12 ani

16:15:21 / 27 Octombrie 2018

hmm...

nici un cuvant despre nesimtire, indolenta, superficialitatea cu care halatele albe trateaza pacientii si actul medical... bugetul sanatatii este imens,dar cel putin 60% este sifonat, evident hotii nu sunt niciodata prinsi, clar nu se doreste acest lucru... deseori am vazut la tv, emisiuni de stiri, asistente/doctori chiar din tereapie intensiva cum pleaca peste drum,la chiosc, in uniforma/papucii de spital.... asadar indolenta lor omoara oameni.... dar intereseaza pe cineva??? mariti le salariile in continuoare, inca nu sunt la nivelul elvetiei !