Preşedintele Colegiului Medicilor din Bucureşti, dr. Cătălina Poiană, a declarat, duminică, la UMF „Carol Davila”, unde a avut loc examenul de rezidenţiat, că în ultimul an numărul medicilor care pleacă din ţară s-a redus, iar anul acesta au venit la examen şi studenţi şcoliţi în străinătate. „Statisticile par să arate că numărul medicilor care pleacă în ultimul an s-a redus şi avem şi veşti bune: avem tineri care au făcut facultatea în străinătate, care au lucrat în străinătate un an de stagiatură şi s-au înscris anul acesta să dea rezidenţiatul în România şi să facă rezidenţiatul în România. Unul dintre aceştia a studiat la Cambridge, a făcut un an un stagiu într-un prestigios spital din Marea Britanie, a ajuns acum să dea rezidenţiatul la UMF Carol Davila. Speranţele există, faptul că anul acesta sunt mai multe locuri nu poate să fie decât un lucru bun”, a spus dr. Cătălina Poiană. Potrivit acesteia, în urma unui chestionar al CM Bucureşti aplicat medicilor din zona Bucureştiului, s-a concluzionat că medicii din România îşi doresc „un statut social şi o poziţie în societate care să fie pe măsura pregătirii, a muncii lor, pentru că nu există vreo altă profesie în care să înveţi 6 ani în facultate, să faci un rezidenţiat de 5 ani, deci practic să ai 10 - 11 - 12 ani de pregătire. Îşi doresc condiţii de muncă decente în care să îţi facă activitatea de asistenţă medicală şi de cercetare, dar şi salarii”, potrivit dr. Poiană.