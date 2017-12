Numărul milionarilor americani a atins cel mai ridicat nivel din istorie

Numărul milionarilor americani a crescut, anul trecut, cu aproape 500.000 în urma avansului piețelor bursiere și a valorii proprietăților imobiliare, arată un studiu realizat de firma de cercetare de piață și consultanță Spectrem Group, relatează CNBC. Potrivit acestui studiu, în SUA există în prezent un număr de 10,1 milioane gospodării care dispune de active investibile de cel puțin un milion de dolari, excluzând valoarea reședinței principale, în creștere față de 9,6 milioane gospodării în 2013. Este vorba de cel mai mare număr înregistrat de la debutul publicării datelor cu privire la acest indicator de către Spectrem în 1997. De asemenea, numărul gospodăriilor americane cu o avere de cel puțin cinci milioane de dolari a atins un nou record, 1,3 milioane, în creștere față de 1,24 milioane în 2013. În plus, există în prezent 142.000 de gospodării americane cu o avere de cel puțin 25 de milioane de dolari, în creștere față de 132.000 în 2013. În prezent, numărul milionarilor americani este de două ori mai mare decât era în 1996. Vârsta medie a milionarilor americani este 62 de ani, ceea ce sugerează că majoritatea și-au acumulat averea de-a lungul vieții. În rândul celor cu o avere de cel puțin 25 de milioane de dolari, vârsta medie este de 65 de ani însă majoritatea dintre aceștia lucrează încă, unul din cinci și-au început propria companie, iar 70% lucrează mai mult de 40 de ore pe săptămână. Peste 80% din cei cu o avere de cel puțin 25 de milioane de dolari donează cel puțin 10.000 de dolari pe an către organizații caritabile iar 21% donează peste 100.000 pe an.