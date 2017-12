Numărul militarilor ruşi mobilizaţi în Siria a ajuns la 4.000

Numărul militarilor ruşi prezenţi în Siria a ajuns la 4.000, însă acest lucru şi campania aeriană rusă de peste o lună de zile nu au condus la cuceriri importante ale forţelor pro-guvernamentale pe teren, afirmă oficiali americani şi experţi independenţi. Moscova, care şi-a menţinut zeci de ani, ca aliată a familiei conducătoare al-Assad, o prezenţă militară în Siria, estima la 2.000 numărul militarilor săi prezenţi în Siria, când îşi începea atacurile aeriene, pe 30 septembrie. De atunci, forţele aeriene ruseşti s-au dublat, iar numărul bazelor pe care acestea le folosesc a crescut, afirmă oficiali americani din domeniul securităţii. Ruşii au înregistrat pierderi în lupte, inclusiv morţi, afirmă trei oficiali americani la curent cu informaţii secrete americane. Însă ei recunosc că nu ştiu numărul exact. SUA dispun de mijloace vaste în domeniul informaţiilor, alături de imagerie satelitară, interceptarea comunicaţiilor şi contacte cu sunniţi moderaţi şi rebeli kurzi aflaţi pe teren în Siria.

Ministerul rus de Externe a refuzat să comenteze cu privire la mărimea contingentului rusesc din Siria sau pe tema pierderilor pe care le-a suferit. Kremlinul a anunţat că nu există trupe terestre ruse implicate în conflictul din Siria, însă a recunoscut că formatori şi consilieri cooperează cu armata siriană şi că bazele ruse din vestul ţării sunt păzite de trupe. Singura moarte pe care a raportat-o Guvernul rus a fost cea a unui militar despre care armata a afirmat că s-a sinucis. Părinţii adolescentului au declarat însă că se îndoiesc de această versiune oficială. Un oficial american din domeniul apărării afirmă că aeronave ruseşti operează acum de la patru baze şi că în apropierea acestor instalaţii sunt dispuse lansatoare multiple de rachete şi baterii de artilerie cu rază lungă de acţiune, împreună cu echipajele lor. Victoria Nuland, diplomatul american pentru Europa cu cel mai înalt rang, le-a spus congresmenilor americani că Rusia a început să desfăşoare mijloace terestre - ca de exemplu artileria - în zone asupra cărora al-Assad a pierdut controlul, preluat de opoziţia moderată, inclusiv în apropierea oraşelor Hama şi Homs. Principala bază rusă se află la Aeroportul Internaţional „Bassel al-Assad“, în apropiere de oraşul portuar Latakia. Toate aeronavele Moscovei pleacă de acolo în misiuni de susţinere a ofensivei terestre a armatei siriene şi miliţiilor şiite străine, a precizat oficialul din domeniul Apărării citat. Alte trei baze - la Hama, Sharyat şi Tiyas - sunt folosite de elicoptere de luptă. Rusia a început să opereze de la Tiyas de săptămâna aceasta, a precizat oficialul. Flota aeriană rusă în Siria include 34 de aeronave şi 16 elicoptere, potrivit oficialilor americani citaţi. Actualele ofensive terestre guvernamentale pro-siriene par să aibă obiectivul să-i asigure lui al-Assad un coridor de la Alep, în nord, prin Hama şi Homs, până la sud de Damasc şi către frontiera cu Libanul.

În pofida atacurilor aeriene ruseşti, ofensivele nu au înregistrat progrese semnificative, afirmă oficialii americani şi experţii independenţi citaţi. Un factor-cheie par să fie pierderile semnificative de tancuri şi vehicule blindate ale forţelor pro-guvernamentale, din cauza unor rachete antitanc de tip TOW, de fabricaţie americană, pe care Arabia Saudită le furnizează rebelilor care i se opun lui al-Assad. Rusia anunţa, atunci când şi-a lansat campania, că viza în principal SI, care deţine controlul asupra unor zone vaste în nordul Siriei. Însă guverne occidentale şi activişti din cadrul opoziţiei afirmă că Rusia a lovit mai ales forţe care luptă împotriva regimului al-Assad, inclusiv unele grupări susţinute de SUA. Diplomaţia americană a reiterat, miercuri, aceste acuzaţii. Potrivit unei analize Reuters de luna trecută, date de la Ministerul rus al Apărării arătau că aproape 80% dintre ţintele declarate ale Rusiei s-au aflat în zone care nu se aflau sub controlul SI. Un oficial american din domeniul informaţiilor este de părere că ofensivele susţinute de ruşi încă mai pot realiza progrese, dar, cu cât se prelungeşte mai mult impasul, cu atât va creşte presiunea asupra preşedintelui rus să ia în calcul alte opţiuni.

Christopher Harmer, un analist de la Institute for the Study of War, un institut de cercetare, apreciază că această creştere a numărului trupelor ruseşti pe teren reprezintă o susţinere şi personalul logistic necesare în cadrul operaţiunilor. Harmer a apreciat că numărul trupelor ruse în Siria poate ajunge la 8.000 sau mai mult. O sursă militară siriană pro-guvernamentală declara pentru Reuters, pe 20 octombrie, că cel puţin trei cetăţeni ruşi care luptau alături de forţele Guvernului sirian au fost ucişi de un obuz, în apropiere de Latakia. Autorităţile ruse au negat vehement, la vremea respectivă, că ar fi fost ucis vreun membru al personalului militar rus.

SUA au criticat dur intervenţia militară a preşedintelui rus, Vladimir Putin, în războiul civil care devastează Siria de patru ani şi jumătate, iar preşedintele Barack Obama a avertizat că ”s-ar putea dovedi o mlaştină pentru Rusia”. Însă Obama a înregistrat, la rândul său, puţine succese în acest conflict. Washingtonul atacă aerian de peste un an Statul Islamic (SI), iar săptămâna trecută, Obama a ordonat să fie trimise primele trupe americane în această ţară, un mic contingent de până la 50 de oameni din cadrul trupelor pentru operaţiuni speciale, care să consilieze rebeli susţinuţi de SUA.

