Numărul naşterilor şi al căsătoriilor, în creştere

Sporul natural a fost pozitiv în august, de 1.774 de persoane (născuții vii având un excedent față de decedați), la fel ca în iulie, reiese din datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS). ”În august s-a înregistrat nașterea a 21.051 de copii, cu 511 mai mulți decât în iulie. Numărul persoanelor ale căror decese au fost înregistrate în august a fost de 19.277, cu 1.149 mai puține decât în luna iulie 2015. Numărul deceselor copiilor cu vârsta sub 1 an, înregistrate în luna august, a fost de 122, în scădere cu 15 față de luna iulie 2015 (137 decedați sub 1 an)”, se arată într-un comunicat al institutului. Comparativ cu luna august din 2014, numărul născuților vii a fost mai mare cu 5.151 în august 2015, iar numărul persoanelor care au decedat a fost cu 53 mai mare. Pe de altă parte, în august2014 sporul natural a fost negativ (-3.324 de persoane), iar numărul copiilor cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 24 mai mare decât în august 2015. Totodată, în luna august a acestui an, numărul căsătoriilor și numărul divorțurilor înregistrate au crescut față de luna precedentă. ”La oficiile de stare civilă s-au înregistrat în august 22.701 căsătorii, cu 4.910 mai multe decât în iulie 2015. Numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive și conform Legii nr. 202/2010 a fost de 2.373, cu 144 mai multe decât în iulie”, se menționează în comunicatul INS. În urmă cu un an, numărul căsătoriilor a fost cu 1.396 mai mare decât în august 2015, iar numărul divorțurilor, cu 899.