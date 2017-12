Numărul naşterilor şi căsătoriilor, în creştere

Natalitatea a fost în creştere în iulie 2015, fiind înregistrate cu 3.910 naşteri mai mult decât în iunie, iar numărul căsătoriilor a crescut cu peste 8.300, a informat Institutul Naţional de Statistică (INS). În iulie au fost înregistrate 20.540 de naşteri, cu 3.910 în plus față de iunie 2015, şi 20.426 de decese, cu 679 mai multe decât în luna precedentă. ”Sporul natural a fost pozitiv în iulie, de 114 persoane (născuţii vii având un excedent faţă de decedaţi), spre deosebire de celelalte luni ale anului, în care a fost negativ. Numărul deceselor copiilor cu vârstă sub 1 an, înregistrate în iulie, a fost de 137, în creştere cu şase faţă de luna iunie 2015 (131 decedaţi sub 1 an)”, se arată într-un comunicat al INS. La oficiile de stare civilă s-au înregistrat în perioada menţionată 17.791 de căsătorii, cu 8.396 mai multe decât în iunie 2015, şi au fost pronunţate, prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr. 202/2010, 2.229 de divorţuri, cu 421 mai puţine decât în iunie. În iulie, comparativ cu perioada similară a anului trecut, numărul nou-născuţilor a fost mai mare cu 2.549, iar numărul persoanelor care au decedat a fost cu 963 mai mare. ”Sporul natural a fost pozitiv în luna iulie 2015 (114 persoane - date provizorii). În luna iulie 2014, sporul natural a fost negativ (1.472 persoane - date semi-definitive). Numărul copiilor cu vârstă sub un an care au decedat a fost de 137 în luna iulie 2015, la fel ca în luna iulie 2014”, se arată în comunicat.

Numărul căsătoriilor a fost cu 194 mai mare în luna iulie, comparativ cu perioada similară din 2014, iar prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii 202/2010 s-au pronunţat cu 589 mai multe divorţuri.