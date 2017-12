Numărul paginilor web a depăşit 100 de milioane în întreaga lume

Un studiu publicat de compania Netcraft arată că numarul site-urilor de Internet a depăşit cifra de 100 de milioane, în întreaga lume, iar creşterea fost din ce în ce mai mare odată cu apariţia în 2004 a paginilor personale (blog-uri). Netcraft a înregistrat, în luna noiembrie, 101 milioane site-uri de Internet, faţă de 97 milioane în octombrie. În cazul în care creşterea rămîne constantă, atunci, la finele acestui an vor exista 27,4 miloane de site-uri, faţă de 17 milioane în 2005. "Numărul de site-uri s-a dublat din mai 2004, cînd noi am constatat existenţa a 50 de milioane de pagini web", se spune în studiul Netcraft, care a început să monitorizeze creşterea web în 1995, cînd existau doar 19.000 de site-uri. Site-ul cu numărul un milion s-a înregistrat în aprilie 1997, iar trei ani mai tîrziu, în februarie, s-a ajuns la 10 milioane. În acelaşi an, însă în septembrie, numărul site-urilor s-a dublat.